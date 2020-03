INFOGRAPHIE. Coronavirus - Covid-19 le nombre de décès continue à augmenter dans les Hauts-de-France

les personnes fragiles

les deux premières personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 dans les structures médico-sociales

les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19

les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19

les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse

les donneurs d’organes

21 cas supplémentaires, et 11 nouveaux décès à déplorer. C'est le triste bilan communiqué ce vendredi 20 mars par l'Agence régionale de la Santé (ARS) des Hauts-de-France.Au total, cette dernière comptabilise 740 cas de contamination au coronavirus, et 81 décès : 44 dans l'Oise, 18 dans l'Aisne, 14 dans la Somme, 4 dans le Nord et 1 dans le Pas-de-Calais.Rappelons que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés pour le moment. Selon l'ARS, ils devraient l'être dans les heures ou jours qui viennent. Santé Publique France va en effet rendre publiques des données sur le modèle de celles qui sont diffusées sur la grippe ou la gastro. Un bilan statistique basé sur des études épidémiologiques (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…) qui va donner la prévalence du coronavirus.Ce vendredi marque le quatrième jour de confinement en France, et les autorités durcissent le ton. Deux personnes ont été placées en garde à vue à Bruay-la-Buissière pour des défauts d'attestation de déplacement répétés. La préfecture a églement demandé aux villes de fermer leurs parcs pour éviter les rassemblements.En Belgique, on compte désormais 2257 cas confirmés, dont 37 décès (presque le double de la veille)