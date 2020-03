INFOGRAPHIES. Combien de patients en réanimation ou aux urgences dans les Hauts-de-France ? Combien guérissent ?

Chaque jour, l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France publie en fin de journée des chiffres sur l'épidémie de Coronavirus Covid-19. Nombre de cas confirmés et nombre de décès. Le dernier bilan fait état de 1532 cas confirmés, dont 123 décès (61 dans l'Oise, 27 dans la Somme, 24 dans l'Aisne, 8 dans le Nord, 3 dans le Pas-de-Calais.



Des données qui ne traduisent pas la réalité de l'étendue de l'épidémie puisque seules certaines catégories de personne (à risque, en situation professionnelle particulière...) passent des tests. Les autres, qui n'ont pas de symptômes graves, ne sont pas dépistés. L'évolution des chiffres de cas confirmés permet en revanche de suivre l'évolution de l'épidémie, sa courbe, sa tendance...



Santé Publique France, institution publique rattachée au ministère de la Santé, publie depuis quelques heures, des données plus complètes et détaillées. Combien de personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19 ? Combien en réanimation ? Combien sortent de l'hôpital guéries ? Combien de patients se rendent aux urgences pour une suspicion de Covid-19 ? Voici, en tableau et en cartes, ces chiffres. Ils permettent de mieux comprendre le coronavirus dans les Hauts-de-France.



Passages aux urgences et Coronavirus : les données quotidiennes par département



Nombre de personnes hospitalisées actuellement dans les Hauts-de-France



Nombre de personnes actuellement en réanimation dans les Hauts-de-France



Nombre de personnes qui ont pu retourner à leur domicile après avoir été hospitalisées



Nombre d'établissements ayant déclaré au moins un cas depuis le 1er mars 2020

Chaque jour, surtout depuis début mars, des patients se rendent aux urgences parce qu'ils pensent avoir le coronavirus. Combien sont-ils ? Comment éolue ce chiffre au fil des jours ? Combien, parmi ces patients, sont réorientés vers le service réanimation parce que leur cas est plus grave ? Les données publiées par Santé Publique France permettent de répondre à ces questions, département par département (du 24 février 2020 au 21 mars 2020). A noter que les chiffres ne sont pas disponibles pour le département de l'Oise.Attention, cette "photographie" ne concerne que les urgences. Les données concernant les patients qui consultent leur médecin génréaliste et se rendent dans des unités spécialisées (Calmette à Lille, Stade des Flandres à Dunkerque...) n'existent pas.485 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19. Comme depuis le début de l'épidémie, c'est l'Oise le département le plus touché : 147 patients.Aisne : 69Nord : 96Oise : 147Pas-de-Calais : 49Somme : 124Le Nord est le département où on compte le plus de patients en réanimation : 43. Ce chiffre s'explique par le fait que le CHU de Lille accueille des personnes malades du Covid-19 venant d'autres départements, notamment l'Oise.Aisne : 21Nord : 43Oise : 28Pas-de-Calais : 20Somme : 39Depuis le 1er mars, 173 personnes contaminées au Covid-19 et hospitalisées ont pu rentrer chez elle après avoir été soignées.Aisne : 55Nord : 20Oise : 47Pas-de-Calais : 30Somme : 2144 hôpitaux des Hauts-de-France ont été concernés par le Covid-19 dans les Hauts-de-France.Aisne : 7Nord : 13Oise : 8Pas-de-Calais : 10Somme : 6