INFOGRAPHIES. Coronavirus : 10 chiffres pour raconter la vie qui a changé pendant le confinement

Presque deux mois de confinement. Deux mois de crise du coronavirus. Beaucoup de choses ont changé, évolué, bougé... La vie n'est plus tout à fait la même. Nouvelles habitudes, nouveau rythme... Activité économique au ralenti, déplacements moins nombreux, télétravail, école à la maison... Et de nombreux décès qui touchent les familles du Nord et du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, de la France, du monde...Le chiffre par lequel il faut commencer. Le coronavirus Covid-19 a touché de nombreuses familles dans les Hauts-de-France. Le bilan au 8 mai est lourd. Le virus a essentiellement touché des personnes âgées.Ce chiffre de 6,1% est une estimation de l'Institut Pasteur. En l'absence de tests en nombre suffisant, impossible de donner un chiffre exact.. Près d'un tiers de l'activité s'est arrêté dans les Hauts-de-France. Moins de chiffre d'affaires pour les entreprises, commandes en berne... L'INSEE précise que ce chiffre est un peu moins important que la moyenne française (-33%).. Qui dit baisse de l'activité, dit moins de travail dans les entreprises. Le recours au chomâge partiel a été (et est toujours) massif pendant cette période de confinement.Peu de chiffres disponibles mais le constat est évident. Moins d'activité = moins de voitures sur les routes. Le fabricant de GPS Tom-tom a calculé ce chiffre sur Lille début avril.Le nombre d'accidents a fortement baissé en cette période de déconfinement. Et le nombre de morts sur les routes a lui aussi connu une diminuation importante : 63 morts de moins par à la même période en 2019 selon les chiffres des Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais.Selon le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-Adviso Partners pour France Bleu, 14% des actifs des Hauts-de-France étaient en télétravail le 9 avril. On ne sait pas excatement combien ils étaient avant, mais la moyenne française est à 7%.. Moins de voitures sur les routes = moins de pollution. oui mais ce n'est pas si simple. La coincentration en oxyde d'azote a fortement baissé mais selon Atmo, il n'y a pas eu d’amélioration visible pour les particules.Pas facile de maintenir une continuité éducative pour tous les élèves. Selon l'Académie de Lille, environ 7 à 12% n'ont pas suivi les cours à distance dans le Nord ou le Pas-de-Calais (collège et primaire).Effet collatéral du confinement. impossible d'aller acheter son tabac en Belgique. Du coup, les buralistes nordistes ont vu leurs ventes augmenter.