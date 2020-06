INFOGRAPHIES. Coronavirus : 10 décès dans les hôpitaux des Hauts-de-France, légère hausse des patients en réanimation

10 personnes sont décédées des suites du Covid-19, ces dernières 24 heures, dans les hôpitaux des Hauts-de-France, contre 9 mercredi. C'est le dernier bilan quotidien publié ce jeudi 4 juin par Santé publique France. Il porte à 1764 le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie dans la région.





Ce chiffre, on le rappelle, comptabilise uniquement les décès survenus dans les hôpitaux régionaux. Depuis le 31 mars, l'Agence régional de Santé (ARS) a céssé de communiquer le décompte des morts par lieu de résidence. Elle renvoie depuis vers le site gouvernemental Géodes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus à l'hôpital, ce qui inclut aussi des patients domiciliés dans d'autres départements, voire d'autres régions.



À ce bilan hospitalier, s'ajoutent 669 décès survenus dans les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) des Hauts-de-France à la date du 26 mai.





On dénombre également 6 décès dans les autres établissements médico-sociaux (EMS) de la région.





Les décès du Covid-19 survenus au domicile ne sont pas comptabilisés. Leur nombre n'a pas été officiellement chiffré.





"Dans les Hauts-de-France, 11 clusters (foyers viraux NDR) font actuellement l’objet d’investigations et mesures de gestion: 6 dans le Nord, 3 dans le Pas-de-Calais et 1 respectivement dans l’Oise et la Somme", indique Santé publique France dans son dernier bilan épidémiologique régional en date du 28 mai. "Quatre clusters ont été signalés en milieu professionnel, 3 en établissements de santé, 1 en établissement social d’hébergement et d’insertion, 1 au sein d’une communauté vulnérable en situation précaire, 1 sur une unité géographique limitée et le dernier au sein d’une autre structure de soins."



Patients hospitalisés, patients en réanimation



Le nombre de patients actuellement hospitalisés dans les Hauts-de-France pour Covid-19 continue de baisser. Il est descendu ce jeudi à 1334 personnes, soit 44 de moins que mercredi.



Parmi ces patients encore hospitalisés, 113 sont actuellement pris en charge dans un service de réanimation ou de soins intensifs, soit 3 de plus que mercredi. Il s'agit de la première hausse quotidienne enregistrée depuis le 11 mai.





Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (49) devant ceux du Pas-de-Calais (32), de l'Oise (13), de l'Aisne (13) et de la Somme (6).





18 nouveaux patients ont encore été hospitalisés pour Covid-19 ces dernières 24 heures, contre 22 mercredi : 10 dans le Nord, 3 dans l'Aisne, 3 dans le Pas-de-Calais et 1 dans l'Oise et 1 dans la Somme.



Dans le même temps, on compte 7 nouvelles admissions en réanimation (4 dans le Nord, 2 dans l'Aisne, 1 dans le Pas-de-Calais) , chiffre le plus élevé enregistré depuis le 22 mai. Mercredi, on n'en comptait que 2.



Ces dernières 24 heures, 50 personnes ont pu quitter l'hôpital dans la région et retourner à leur domicile après avoir été soignées pour le coronavirus (contre 40 mercredi).





Depuis le 1er mars, 5828 personnes hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19 ont déjà pu regagner leur domicile.







Les Hauts-de-France en vert



Le mardi 2 juin a marqué le début de la phase 2 du déconfinement. Le Premier ministre Edouard Philippe avait dévoilé la nouvelle carte du déconfinement, dans laquelle la région Hauts-de-France apparaissait pour la première fois en vert.



Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. pic.twitter.com/5bgWownjoF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020



Quatres critères ont été pris en compte pour établir ce classement :

le taux d'incidence (ou activité épidémique), mesurée par le nombre de tests positifs réalisés dans chaque département pendant une semaine, rapportés à 100 000 habitants.

le taux de positivité des tests Covid-19 réalisés dans chaque département.

le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus.

la tension hospitalière, soit le taux d’occupation des lits de réanimation, occupés par des patients Covid-19 par rapport à la capacité initiale en réanimation.



Le département du Nord est classé en orange sur l'un de ces quatre nouveaux critères dévoilés par le gouvernement : le taux d'incidence, c'est-à-dire l'activité épidémique. "En semaine 21 (du 18 au 24 mai NDR), dans les Hauts-de-France, le taux d’incidence était de 8,1 cas confirmés / 100 000 habitants, légèrement supérieur au taux national (6,1/105 )", détaille Santé publique France dans son dernier bilan épidémilogique régional en date du 28 mai. "Le taux d’incidence le plus élevé a été observé dans le département du Nord (10,9 cas/105 ), où plusieurs clusters signalés sont en cours d’investigation et de dépistage de grande ampleur. Il était de 8,0/105 dans l’Aisne, 7,3 / 105 dans l’Oise, 6,5/105 dans la Somme et 4,9/105 dans le Pas-de-Calais".



Les chiffres nationaux



Ce jeudi 4 juin, Santé publique France indique que le nombre de décès s'élève à 29 065 personnes dans l'ensemble du pays, soit 44 de plus que mercredi.



On compte encore 13 101 personnes hospitalisées en France pour Covid-19. Parmi elles, 1163 sont actuellement en réanimation (47 de moins que mercredi).





L'European Centre for Disease Prevention and Control recense ce jeudi près de 386 000 décès dans le monde liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.