INFOGRAPHIES. Coronavirus : 2 nouveaux décès ces dernières 24h dans les hôpitaux des Hauts-de-France, 8 hospitalisations

Deux personnes sont décédées ces dernières 24 heures des suites du Covid-19, dans l'ensemble des hôpitaux des Hauts-de-France, selon le dernier bilan quotidien publié ce mercredi 24 juin par Santé publique France.

Le nombre total des victimes du coronavirus s'élève donc à 1820 victimes. Mardi 23, pour la première fois depuis mars, les chiffres ne faisaient état d'aucune mort dans la région.

Ce chiffre, on le rappelle, comptabilise uniquement les décès survenus dans les hôpitaux régionaux. Depuis le 31 mars, l'Agence régionale de Santé (ARS) a cessé de communiquer le décompte des morts par lieu de résidence. Elle renvoie depuis vers le site gouvernemental Géodes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus à l'hôpital, ce qui inclut aussi des patients domiciliés dans d'autres départements, voire d'autres régions.



À ce bilan hospitalier, s'ajoutent 699 décès survenus dans les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) des Hauts-de-France à la date du 17 juin.

On dénombre également 8 décès dans les autres établissements médico-sociaux (EMS) de la région. Les décès du Covid-19 survenus au domicile ne sont pas comptabilisés. Leur nombre n'a jamais été officiellement chiffré.

Patients hospitalisés, patients en réanimation

Le nombre de patients actuellement hospitalisés dans les Hauts-de-France pour Covid-19 poursuit sa baisse. Ils sont désormais 1073, soit 27 personnes de moins que mardi.



Parmi ces patients encore hospitalisés, 71 sont toujours pris en charge dans un service de réanimation ou de soins intensifs. C'est 5 de moins que mardi.

Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (31) devant ceux du Pas-de-Calais (23), de l'Aisne (5), de l'Oise (6) et de la Somme (6).

8 nouveaux patients ont encore été hospitalisés pour Covid-19 ces dernières 24 heures, contre 11 mardi. Aucune nouvelle admission en réanimation n'a été signalée, alors qu'on en comptait une mardi.



Par ailleurs, 31 patients ont pu quitter l'hôpital dans la région, contre 20 mardi.

Depuis le 1er mars, 6214 personnes hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19 ont déjà pu regagner leur domicile.

Les chiffres nationaux

Selon Santé publique France, le bilan national depuis le début de l'épidémie s'élève à 29 731 morts. On dénombre encore ce mardi, dans l'ensemble du pays, 9299 personnes hospitalisées pour Covid-19, dont 658 en réanimation.





L'European Centre for Disease Prevention and Control recense ce mardi plus de 477 000 décès dans le monde liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.