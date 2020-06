INFOGRAPHIES. Coronavirus : 7 décès de plus dans les hôpitaux des Hauts-de-France, 17 nouvelles hospitalisations

7 personnes sont décédées des suites du Covid-19, ces dernières 24 heures, dans l'ensemble des hôpitaux des Hauts-de-France, selon le dernier bilan quotidien publié ce mardi 16 juin par Santé publique France. Cela porte à 1804 le nombre de victimes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région.

Ce chiffre, on le rappelle, comptabilise uniquement les décès survenus dans les hôpitaux régionaux. Depuis le 31 mars, l'Agence régionale de Santé (ARS) a cessé de communiquer le décompte des morts par lieu de résidence. Elle renvoie depuis vers le site gouvernemental Géodes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus à l'hôpital, ce qui inclut aussi des patients domiciliés dans d'autres départements, voire d'autres régions.



À ce bilan hospitalier, s'ajoutent 680 décès survenus dans les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) des Hauts-de-France à la date du 2 juin.

On dénombre également 8 décès dans les autres établissements médico-sociaux (EMS) de la région. Les décès du Covid-19 survenus au domicile ne sont pas comptabilisés. Leur nombre n'a jamais été officiellement chiffré.

Patients hospitalisés, patients en réanimation

La baisse du nombre de patients actuellement hospitalisés dans les Hauts-de-France pour Covid-19 poursuit sa baisse ce mardi. Ils sont désormais 1162, soit 9 personnes de moins que lundi.



Parmi ces patients encore hospitalisés, 84 sont toujours pris en charge dans un service de réanimation ou de soins intensifs, soit 4 de moins que lundi.

Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (37) devant ceux du Pas-de-Calais (24), de l'Aisne (8), de la Somme (8) et de l'Oise (7).

17 nouveaux patients ont été hospitalisés pour Covid-19 ces dernières 24 heures, contre 9 lundi. Aucune nouvelle admission en réanimation n'a en revanche était signalée, contre une seule lundi.



Par ailleurs, 20 personnes ont pu quitter l'hôpital dans la région et retourner à leur domicile après avoir été soignées pour le coronavirus (contre 14 lundi).



Depuis le 1er mars, 6092 personnes hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19 ont déjà pu regagner leur domicile.



Les Hauts-de-France en vert

Le mardi 2 juin a marqué le début de la phase 2 du déconfinement. Le Premier ministre Edouard Philippe avait dévoilé la nouvelle carte du déconfinement, dans laquelle la région Hauts-de-France apparaissait pour la première fois en vert.



Quatres critères ont été pris en compte pour établir ce classement :

le taux d'incidence (ou activité épidémique), mesurée par le nombre de tests positifs réalisés dans chaque département pendant une semaine, rapportés à 100 000 habitants.

le taux de positivité des tests Covid-19 réalisés dans chaque département.

le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus.

la tension hospitalière, soit le taux d’occupation des lits de réanimation, occupés par des patients Covid-19 par rapport à la capacité initiale en réanimation.

Les chiffres nationaux

A l'heure de publier cet article, Santé publique France n'avait pas encore diffusé ses derniers chiffres au niveau national. Lundi, on comptait 29 436 personnes décédées des suites du coronavirus dans l'ensemble du pays, depuis le début de l'épidémie.

On dénombrait encore 10 752 personnes hospitalisées en France pour Covid-19, dont 846 en réanimation.





L'European Centre for Disease Prevention and Control recense ce mardi plus de 436 000 décès dans le monde liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.