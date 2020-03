INFOGRAPHIES. Coronavirus Covid-19 : quel est l'impact de la pandémie sur les entreprises des Hauts-de-France ?

78% des hôtels, cafés, restaurants et entreprises de l'événementiel.

La région Hauts-de-France a annoncé jeudi un plan d'aide aux entreprises de l'ordre de 50 millions d'euros , mais quel est vraiment l'impact du coronavirus Covid-19 sur l'économie dans la région ?Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, 61% des entreprises ont indiqué que la pandémie avait un impact sur leur activité :Cet impact se mesure à plusieurs niveaux, comme la baisse de fréquentation (-15% en moyenne, depuis janvier 2020), mais l'infographie ci-dessous liste également les autres impacts, tels que les annulations de rendez-vous, les problèmes de livraison ou l'absentéisme des salariés.Des difficultés se font ainsi ressentir a niveau de l'approvisionnement, puisque 27% des entreprises "importent habituellement des marchandises en provenance de pays concernés par le virus".Parmi elles, 61% déclarent avoir des difficultés d'approvisionnement dont plus de la moitié envisagent d'autres marchés, an sein de l'Union européenne, en France ou dans les pays de l'Europe de l'Est.Le chiffres d'affaires des entreprises est lourdement impacté, avec une baisse moyenne de 13,4% dans les Hauts-de-France. Voici le détail pour chaque Chambre de commerce et d'industrie :L'étude de la CCI des Hauts-de-France prévoit une baisse de 30% du chiffre d'affaires, tous secteurs confondus, dans les semaines à venir.Un avenir qui ne paraît pas encourageant pour la majorité des chefs d'entreprise : 84% des dirigeants se disent inquiets pour les semaines à venir.Le dernier bilan de l'Agence régionale de la Santé (ARS) Hauts-de-France en date du jeudi 12 mars, faisait état de 34 cas dans le Nord et 8 cas dans le Pas-de-Calais. On compte également un décès, dans le Pas-de-Calais.