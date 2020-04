INFOGRAPHIES. Coronavirus : hommes ou femmes, de quel sexe sont les victimes du Covid-19 ?

Hommes, femmes... quelle est la population la plus "à risque", face au coronavirus ? On sait que le Covid-19 n'épargne malheureusement personne, mais en analysant les données publiées chaque jour par Santé publique France via son site Géodes , on peut constater que les hommes sont plus vulnérables que les femmes, et ce à tous les niveaux.Selon le dernier bilan, à la date du 9 avril, on comptait 1289 hommes hospialisés, contre 1113 femmes. Cet écart se creuse davantage au niveau des décès : 422 hommes ont succombé en hôpital du Covid-19, contre 288 femmes. Et il est particulièrement important au niveau du nombre de personnes actuellement en réanimation : 423 hommes et 154 femmes.Pourtant, si l'on se penche sur le nombre de patients retournés à leur domicile après leur prise en charge hospitalière, l'écart hommes-femmes est beaucoup plus faible : 1289 hommes contre 1113 femmes.Ce n'était pas seulement le cas au 9 avril. L'évolution quotidienne du nombre d'hospitalisations, de patients en réanimation ou de décès montrent toutes les trois que cet écart existe depuis le début de la période de confinement.Et cet écart diverge également selon les régions. S'il est faible dans le Nord (110 hommes et 92 femmes décédés, soit une proportion de 55/45%), il est beaucoup plus élevé dans l'Aisne (66 hommes et 37 femmes décédés, donc une proportion de 64-36%).Mais ce chiffre est à relativiser, étant donné le nombre plus bas de décès enregistrés dans les hôpitaux axonnais.