INFOGRAPHIES. Coronavirus : moins de 1000 personnes sont désormais hospitalisées pour Covid-19 dans les Hauts-de-France

Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 dans les Hauts-de-France est passé sous la barre des 1000 personnes pour la première fois depuis le 27 mars dernier.Selon le dernier bilan présenté par Santé publique France ce mercredi, ils sont désormais 989 : 405 dans le Nord, 229 dans l'Oise, 180 dans le Pas-de-Calais, 99 dans l'Aisne et 76 dans la Somme.Parmi ces patients hospitalisés, 69 sont encore en réanimation dans l'ensemble de la région.L'épidémie n'est pas terminée pour autant puisque 7 nouveaux patients ont encore été hospitalisés ces dernières 24h dans les Hauts-de-France. Mais le nombre de nouvelles admissions continue de ralentir.Les autorités sanitaires rapportent ce mercredi un décès de plus, survenu ces dernières 24h, dans les hôpitaux de la région. On recense ainsi depuis le début de l'épidémie 1831 victimes du Covid-19 dans les Hauts-de-France.A ce bilan hospitalier, s'ajoutent 707 personnes décédées en Ehpad ou en centre médico-social (chiffre arrêté à la date du 17 juin). Les décès au domicile liés au Covid-19 n'ont fait l'objet, à ce jour, d'aucun comptage officiel.Concernant la circulation du coronavirus dans la région, le taux d'incidence était la semaine dernière de 4,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants, un ratio inférieur à la moyenne nationale (5,2/100 000). C'est dans le département du Nord qu'il reste le plus élevé (6,8/100 000).La semaine dernière, 20 774 tests Covid-19 ont été effectués dans les Hauts-de-France, avec un taux de positivité de 1,4%.