INFOGRAPHIES. Coronavirus : parmi les dépistages, quel est le taux de personnes testées positives au Covid-19 ?

De quoi parle-t-on ?

Peu de jeunes testés positifs

Combien de personnes sont porteuses du Covid-19, parmi toutes celles qui se font dépister ? Depuis ce week-end, Santé Publique France publie, sur son site Geodes , des données sur les résultats des tests dans les laboratoires de ville.Ces tests, issus de trois laboratoires (Cerba, Eurofins Biomnis), ne représentent pas l'intégralité de ceux qui sont réalisés en France : dans son point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France indiquait le 2 avril que sur la semaine écoulée, "les prélèvements provenaient de 1036 laboratoires de ville et de 124 établissements de santé (33% des prélèvements provenaient d’établissements de santé)".Par ailleurs, "les laboratoires Biomnis et Cerba réalisent aussi des tests pour les laboratoires hospitaliers, même si ce n’est pas la majorité de leur clientèle", nous a-t-on précisé. Ces données ne sont donc pas exhaustives, mais elles donnent une tendance générale, notamment sur le taux de personnes testées positives.Dans les Hauts-de-France, on comptait le 3 avril 106 tests positifs pour 345 tests, soit un taux de 31%. Le nombre de dépistages a beaucoup évolué, ces denières semaines, mais reste compris entre 20 et 40%.Presque tous les âges, de 15 à plus de 74 ans, sont représentés si l'on en croit les réalisés pendant la semaine du 23 au 29 mars (les données hebdomadaires plus récentes ne sont pas encore disponibles) : on a compté pendant cette période 116 tests positifs chez les 15-44 ans, 116 tests positifs également chez les 45-64 ans et 105 chez les plus de 74 ans.Pourtant, si l'on se penche sur le taux de dépistages positifs, rapportés au nombre total de tests cette même semaine, ce sont les personnes âgées de 65 à 74 ans qui sont le plus souvent testées positives (50%), devant les personnes âgées de plus de 74 ans (35%), les personnes âgées de 45 à 64 ans (34%) et les personnes âgées de 15 à 44 ans (32%).En revanche, seuls 8% des jeunes de moins de 15 ans qui se sont présentés pour un dépistage ont été testés positifs.​​​​​​​Il faut toutefois prendre en compte le fait que beaucoup de jeunes, porteurs du Covid-19, n'ont probablement pas effectué de test car ils n'en ressentaient pas les symptômes.Si l'on s'intéresse aux données par département, c'est surtout dans les laboratoires de l'Oise que la plupart des dépistages dans les laboratoires de ville ont eu lieu. Bon nombre d'entre eux ont également été réalisés dans l'Aisne.