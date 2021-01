INFOGRAPHIES. Covid-19 : 20 000 personnes vaccinées dans les Hauts-de-France, dont 80% de soignants

Dans les Hauts-de-France, 20 000 personnes ont été vaccinées depuis le 4 janvier dernier, dont plus de la moitié depuis lundi 11 janvier, preuve du coup d'accélérateur donné par les autorités sanitaires. Parmi les personnes vaccinées dans la région, plus de 80% sont des professionnels de santé.

Le 4 janvier dernier marquait le lancement plus que timide de la campagne de vaccination en France et dans notre région. Dix jours plus tard, les chiffres démontrent que celle-ci s'est accélérée. Ainsi près de 20 000 personnes ont reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans les Hauts-de-France à la date du 13 janvier, dont plus de la moitié cette semaine.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : dans les Hauts-de-France, le cap des 10 000 personnes vaccinées dépassé

Un chiffre à remettre dans son contexte. Sur les quelques six millions d'habitants recensés dans les Hauts-de-France, à peine 0,3% d'entre eux sont donc pour l'heure vaccinés.

L'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France se félicite néanmoins d'une "montée en puissance de la vaccination dans la région." De Dunkerque à Soissons en passant par Arras, Abbeville, Maubeuge ou encore Lille, les centres de vaccination s'ouvrent les uns après les autres.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : la carte des centres de vaccination ouverts dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Ainsi, 63 centres de vaccination ont été ouverts en moins de deux semaines, "ce qui permet à la région d'être l'une des mieux équipées du territoire national" indiquent les autorités sanitaires. 29 autres centres de vaccination sont à ce jour en projet.

À noter également, la répartition des personnes vaccinées entre les cinq départements qui composent la région. Plus de la moitié des vaccins administrés dans les Hauts-de-France l'ont été dans le Nord, tandis que l'Aisne et la Somme enregistrent le nombre de personnes vaccinées le plus faible. Des données qui semblent logiques puisque les deux départements sont les moins peuplés de la région.

Plus de 80% des personnes vaccinées dans la région sont des professionnels de santé

Le 4 janvier dernier, les premières doses de vaccin avaient été réservées aux 40 000 résidents des Ehpad de la région. Ainsi, dix jours plus tard, près de 4 000 d'entre eux ont été vaccinés, soit 10% des résidents des Ehpad des Hauts-de-France.

Une campagne qui va s'intensifier dans les prochains jours, indique l'ARS, puisque "tous (les Ehpad, ndlr) seront approvisionnés en vaccins entre le 19 janvier et le 2 février". Les établissements organiseront par la suite les campagnes de vaccination dans les cinq jours suivant la réception des doses.

Cependant, l'écrasante majorité des personnes vaccinées dans la région sont des professionnels de santé, représentant plus de 80% des vaccinés dans les Hauts-de-France au 13 janvier.

Pour rappel, la vaccination est ouverte aux professionnels de santé de 50 ans et plus. Selon l'Union régionale des professionnels de santé Hauts-de-France, près de 76% des médecins libéraux souhaitent se faire vacciner au plus vite.

Ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans

À partir de lundi 18 janvier, la vaccination va être ouverte à l'ensemble des habitants de la région de 75 ans et plus, soit près de 475 000 personnes dans les Hauts-de-France.

Les rendez-vous pour se faire vacciner peuvent être pris sur le site internet mis en place par le ministère de la santé, s'appuyant sur trois plateformes (Doctolib, Maiia et Keldoc).

Pour compléter ce dispositif, l'ARS des Hauts-de-France vient de mettre en place un numéro permettant d'effectuer des réservations, ouvert 7/7 de 8h à 18h. En composant le 03 92 04 34 71, les appelants seront mis en relation avec un opérateur qui leur proposera de prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix.

#COVID19 #Vaccination

La vaccination des personnes de 75 ans et plus débutera ce 18/01/21.

Les rendez-vous pour se faire vacciner pourront être pris à compter de ce jeudi 14 janvier 2021. pic.twitter.com/nPtweV3od1 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) January 14, 2021

Afin de décharger les plateformes, les pompiers des cinq départements ont également été sollicités pour prendre des rendez-vous via cette ligne téléphonique. Par ailleurs, des équipes mobiles devraient être déployées pour les personnes ne pouvant se déplacer dans les centres.