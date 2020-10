INFOGRAPHIES. Covid-19 : les chiffres de la 2e vague, ce lundi 26 octobre dans les hôpitaux du Nord Pas-de-Calais

Hospitalisations et réanimation

Les hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais ont comptabilisé 10 nouveaux décès liés au Covid-19 (9 dans le Nord et 1 dans le Pas-de-Calais), selon les chiffres communiqués le soir du dimanche 26 octobre par Santé publique France. Cela porte à 1263 le nombre de victimes du coronavirus dans les deux départements nordistes, et à 2277 le nombre de victimes dans les Hauts-de-France.Ce triste bilan quotidien est similaire à celui que l'on constatait au premier pic de la pandémie, au mois d'avril, en particulier dans les hôpitaux du Nord.La courbe du nombre de victimes depuis le 18 mars est repartie à la hausse depuis le 19 octobre, après une légère augmentation depuis la mi-septembre.174 personnes sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux du Nord (+3) et 46 personnes le sont dans les hôpitaux du Pas-de-Calais (+4).On comptait dimanche soir, 1013 patients Covid hospitalisés (+59) dans le Nord et 340 patients hospitalisés (+14) dans le Pas-de-Calais. Le précédent pic, atteint dans le Nord avec 984 patients le 7 avril, a ainsi été dépassé.Après une première hausse dans la seconde moitié du mois de septembre, le nombre de nouveaux placements en réanimation a récemment augmenté dans le Nord et le Pas-de-Calais, même s'il reste bien en-deçà de la situation que l'on a connu en avril.Côté hospitalisations, en revanche, la situation est très similaire à celle de la première vague et la situation devrait continuer à se dégrader.Après la seule métropole lilloise ( où la situation est particulièrement grave ), le couvre-feu est désormais étendu à l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais. Pour autant, il faudra attendre deux semaines pour en voir les effets, rappelait samedi soir le Dr. Dauchet , ajoutant qu'un reconfinement décidé trop tardivement risquerait d'être particulièrement brutal.En France, on comptait dimanche un total de 34 761 décès liés au Covid-19. 16 454 patients sont actuellement hospitalisés, dont 2 575 sont en réanimation.