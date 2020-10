INFOGRAPHIES. Covid-19 : le nombre de cas positifs a plus que doublé en deux semaines dans les Hauts-de-France

Doublement des cas positifs en 2 semaines

#COVID19 | Point de situation épidémiologique du 19 octobre au 25 octobre



➡️516,6 cas /100 000 habitants

➡️19,8% de tests positifs

➡️2132 personnes hospitalisées

➡️328 personnes en réanimation ou soins intensifs



Toutes les données : https://t.co/aGFBVZbVFm pic.twitter.com/y5Stc7DYui — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) October 29, 2020

Taux d’incidence régional supérieur à la moyenne nationale

Plus de patients hospitalisés dans le Nord que pendant la première vague

75% des lits de réanimation occupés dans les Hauts-de-France

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : L’ARS des Hauts-de-France demande aux hôpitaux de la région d’ouvrir 100 nouveaux lits de réanimation

Augmentation du nombre de décès

Au lendemain de l’annonce d’ un second confinement par le président de la République pour 4 semaines minimum alors qu’Emmanuel Macron a prévenu que "la deuxième vague sera sans doute plus dure et meurtrière que la première", les indicateurs épidémiologiques dans les Hauts-de-France sont dans le rouge.Entre la semaine 41 (du 5 octobre au 11 octobre) et la semaine 43 (du 19 octobre au 25 octobre), le nombre de cas positifs dans les Hauts-de-France a plus que doublé, passant de près de 14 000 cas positifs détectés sur une semaine au 11 octobre à presque 31 000 cas positifs au 25 octobre.Dans les départements de l’Aisne et du Pas-de-Calais, ces chiffres ont même triplés. Un test PCR sur 5 réalisé dans la région s’avère positif, contre un test sur 10 il y a trois semaines.Autre donnée représentative, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs rapportés à 100 000 habitants, qui permet de connaitre la vitesse à laquelle le virus circule sur un territoire donné. Il s’élève à 516 dans les Hauts-de-France, soit plus du double en deux semaines. À titre de comparaison, le taux d’incidence à l’échelle nationale s’élève à 392, tandis qu’il atteint 435 en Ile-de-France.Le Nord est le département des Hauts-de-France à enregistrer le taux d’incidence le plus élevé (751 pour 100 000 habitants), tandis que la Somme est le seul département à se placer en-deçà du seuil d’alerte maximale avec un taux d’incidence de 204 pour 100 000 habitants. S noter que les trois départements de l’ex-Picardie se situent sous la moyenne nationale.Le nombre de patients Covid hospitalisés dans les hôpitaux de la région a également grimpé ces deux dernières semaines dans les 5 départements, passant de 993 au 14 octobre à 2132 au 28 octobre, soit plus du double.Néanmoins, la situation est particulièrement critique dans le Nord, où le nombre d’hospitalisations est bien supérieur à la première vague. Des transferts ont d’ailleurs été effectués depuis les hôpitaux de Roubaix et Tourcoing vers d’autres établissements régionaux , les services étant saturés.Le nombre de patients accueillis dans les services de réanimation ne cesse de grimper, l’ARS ayant demandé à deux reprises d’armer des lits supplémentaires pour arriver à un objectif de 700 lits dans les plus brefs délais.Sur les 438 places en réanimation initiales que comptent les établissements régionaux, 328 sont occupés au 28 octobre soit 75% des capacités d’accueil. Au début du mois d’octobre, un peu plus d’une centaine de lits en réanimation étaient occupés par des patients Covid.Sur les 7 derniers jours, 147 personnes sont décédées de la Covid-19 dans les hôpitaux régionaux. L’ARS avait enregistré 98 décès la semaine précédente, et 25 sur les 7 premiers jours d’octobre.Au 28 octobre, 2356 personnes sont décédées de la Covid-19 dans les hôpitaux des Hauts-de-France.