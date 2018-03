Les femmes et le marché de l'emploi

Le gouffre salarial

Il y a des sanctions pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre l'égalité professionnelle

Les inégalités salariales entre hommes et femmes dans les Hauts-de-France

Intervenants : Caroline Plesnage, Directrice régionale pour le droit des femmes et l'égalité ; François Chevalier, Directeur de l'INSEE Hauts-de-France - Reportage de Laura Lévy et Jean-Marc Vasco. Infographies de Cécile Detez de la Drève et montage d'Isabelle Lefebvre.

C'est une lutte qui n'est pas prête de s'arrêter et qui ne se limite certainement pas à la seule date du 8 mars. Pourtant, la "Journée internationale de la lutte des femmes" est la meilleure occasion de rappeler que les inégalités n'ont pas disparu, loin de là.Dans ses rapports régionaux publiés ce mercredi , l'Insee se penche dans les Hauts-de-France sur les " écarts marqués sur le marché du travail dans tous les départements ".L'institut part du constat que dans la région, "Cette inégalité est plus importante qu’en moyenne nationale" et se traduit notamment par "des situations d'inactivité plus fréquentes dans la région."L'Insee se penche en particulier sur le, soit la part de personnes dans une catégorie d'actifs qui se déclarent en emploi par rapport à l'ensemble de la population de cette catégorie., alors que le taux d'emploi masculin y est de 63,8%.Et c'est encore pire si l'on se penche sur les départements :(11% de moins que les hommes). Le taux d'emploi féminin est de(8,3% de moins que les hommes), de(9,3% de moins) et et de(7,6% de moins que les hommes).L'Oise s'en sort un peu mieux, avec un taux d'emploi féminin de 60,7% (8,5% de moins que les hommes). Les Isariens sont d'ailleurs les seuls de la région à échapper à ce classement des 15 départements français au plus faible taux d'emploi féminin.Et puis il y a l'écart salarial que l'Insee a mesuré : dans les Hauts-de-France, avec des salaires moyens de 1800 euros net pour les femmes contre 2200 euros pour les hommes,, l'un des scores les plus bas de France.Mais pas de quoi se réjouir pour autant, puisque comme le souligne François Chevalier, directeur de l'Insee Hauts-de-France, "plus les emplois sont élevés, importants dans la hiérarchie, plus les écarts dans les salaires entre les hommes et les femmes sont élevés". Car si ce dernier pointe "18% d'écart de salaire en moyenne dans la région,par exemple."À l'échelle des Hauts-de-France, en tout cas, c'est l'Oise qui est la plus mauvaise élève avec unen moyenne, suivi dud'écart comme le montre le graphique ci-dessous.La directrice régionale pour le droit des femmes et l'égalité Caroline Plesnage rappelle que "les lois sont de plus en plus appliquées. Il y a des sanctions pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre l'égalité professionnelle". Mais "" tempère-t-elle. Il y a donc encore beaucoup à faire.Ci-dessous, le résumé de l'étude de l'Insee.