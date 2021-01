INFOGRAPHIES. L'évolution de la vaccination dans les Hauts-de-France

Ces derniers jours, le débat fait rage, même au plus haut sommet de l'Etat, sur le nombre de Français qui seront vaccinés à la fin de l'été. 70 millions selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, 40% de la population française selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. En attendant, et tandis que le vaccin est toujours montré comme la seule solution de sortie de crise, on vous présente les chiffres au niveau local.

Au 26 janvier, plus 88 000 habitants de la région Hauts-de-France ont été vaccinés. A ce titre, elle arrive après les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Grand Est. Une donnée à mettre au regard du nombre d'habitants. Et à ce jeu-là, elle fait partie des derniers de la classe puisqu'elle a injecté 1,49 dose pour 100 habitants. Seules les régions Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ile-de-France font pire en France métropolitaine.

On le voit, entre le 22 janvier et le 24 janvier, l'augmentation de la courbe, exponentielle les jours précédents, fléchit. En cause, la difficulté pour les centres de vaccination de s'approvisionner en vaccins. Certains ont dû repousser des rendez-vous de vaccination, voire stopper totalement leur programmation, faute de vaccins, comme l'a demandé l'ARS Hauts-de-France, jeudi 21 janvier.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Vaccination contre le Covid-19 : l'ARS Hauts-de-France suspend la prise de rendez-vous

À ce sujet, la rédaction vous recommande Calais : le centre de vaccination Gambetta reporte son ouverture faute de vaccins disponibles

La courbe du département du Nord est largement plus haute que celles des quatre autres départements. Logique, puisque le 59 est également le plus peuplé de la région avec 2 600 000 habitants. Malgré ces différences de démographie, le pourcentage de la population vaccinée reste encore faible dans les cinq départements : il oscille entre 1% dans le Pas-de-Calais et 2% dans l'Aisne.

On rappelle que pour l'instant, les vaccins autorisés sont ceux, américains, de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Depuis le 18 janvier, la campagne de vaccination a franchi une nouvelle étape puisque les personnes âgées de plus de 75 ans et celles atteintes de maladies graves sont éligibles à la vaccination. Depuis, au 26 janvier, plus de 31 000 seniors ont reçu l'élixir. Ils ne forment pas encore le contingent le plus important en Hauts-de-France puisque les professionnels de santé de plus de 50 ans sont 40 991 à avoir été vaccinés.