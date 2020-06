INFOGRAPHIES. Municipales dans le Nord Pas-de-Calais : quel est le taux d'abstention dans votre commune au 2nd tour ?

Le taux d'abstention au 2e tour des municipales dans le Nord Pas-de-Calais

Des chiffres stables par rapport au 15 mars

Le taux d'abstention au 1er tour des municipales dans le Nord Pas-de-Calais

Malgré les mesures d'hygiène prises dans les bureaux de vote, le taux d'abstention pour ce second tour des élections municipales a battu des records, notamment dans les grandes villes. À combien s'élève ce taux dans votre commune ? Faites la recherche dans notre tableau., il s'élève par exemple à 68,27%, faisant dire à Stéphane Baly que "ce soir, Madame Aubry a été élue par 12% des inscrits, 7% des Lillois".D'autres communes de la métropole lilloise ne sont pas épargnées : 77,25% d'abstention à, 71,99% à, 70,81% à Croix, 68,44% à... Et ailleurs également : les chiffres montent par exemple à 68,58% àEn revanche, la participation a été beaucoup plus forte au, avec 33,84% d'abstention, àavec 37,01% ou encore à, avec 37,45%.Ces chiffres sont comparables à ceux du premier tour : à Roubaix, par exemple, on est passé de 77,48% le 15 mars à 77,25% le 28 juin. À Lille, il s'élevait à 67,38% (contre 38,27% hier soir) et à Douai, il est également resté stable, de 67,82% à 68,58%.Au Touquet, en revanche, ce taux était plus élevé au premier tour du scrutin, avec 44,80% d'abstention. À Armentières, à l'inverse, il était plus bas en mars : 62,24% contre 68,44% au second tour. Selon une enquête Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions , 43% des abstentionnistes citaient le "risque d’attraper le Covid-19 en (se) rendant dans un bureau de vote" pour justifier leur choix de ne pas voter.Parmi les autres réponses (les sondés pouvaient en donner trois), 38% ont estimé que cette élection ne changerait rien à leur vie quotidienne, 27% n'ont été séduits par aucune liste, 25% ont "d'autres préoccupations en ce moment", 24% voulaient manifester leur mécontentement à l'égard de la classe politique et 22% n'ont pas voté car ils estimaient que les résultats étaient connus d'avance dans leur commune.