INFOGRAPHIES. Quel est le taux de chômage dans votre commune ?

Les 150 villes nordistes où le taux de chômage est le plus élevé

Quelles sont les communes les plus touchées par le chômage ? À partir des données de l'emploi établies en 2016, Franceinfo a réalisé une carte et un classement de ces villes à l'échelle nationale. Si la ville en tête de ce triste état des lieux, La Grand-Combe, se situe dans le Gard, les communes qui suivent sont pour la plupart nordistes.L'Avesnois et le Valenciennois sont particulièrement touchées : dans la région, le trio de tête est composé de(37,48%), de(36,79%) et de(36,05%), alors que le taux de chômage, au niveau national était d'environ 10% en 2016.Nous avons sélectionné les quelque 150 villes dans lesquelles ce taux dépassait la barre des 20% à la même période. La plupart des grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais s'y trouvent, à l'exception dejuste en-dessous de ce seul (19,78%)Parmi les communes qui s'en sortent mieux, on peut citer(2,33%),(2,69%),(3,81%)(3,45%) ou(4,23%)Si votre commune ne figure pas dans cette liste, vous pouvez toutefois trouver son taux de chômage en 2016 via le tableau établi par Franceinfo , en tapant le nom de votre ville ou son code postal.Une carte met également en exergue les territoires les plus touchés.