Inondations - crues : Météo France place le Nord en vigilance orange

A Obrechies, ce vendredi après-midi / © Sylvie Melet-Fosset via FACEBOOK

A Cartignies, ce vendredi / © Ade Line via FACEBOOK

A Leval ce vendredi après-midi / © Sabrina Courant Merlant via FACEBOOK

A Maroilles, ce vendredi après-midi / © Alexandre Alex



De la pluie dans les prochaines heures ?

Les pluies importantes de ces derniers jours ont fait monter fortement le niveau des eaux, notamment dans l'Avesnois.a décidé de placer le Nord en vigilance orange inondations-crues à partir de ce vendredi. Selon le site Vigicrues , l'Helpe mineure et l'Helpe majeure sont les plus concernées (en orange). "Compte-tenu des importants cumuls de pluie depuis 24 heures et des cumuls à venir, les niveaux vont répartir à la hausse en fin de journée et dans la nuit. Ainsi les réactions des cours d'eau d'ores et déjà observées sur cette zone vont s'accentuer et générer des débordements généralisés d' Etroeungt à l' aval de Maroilles. A l' aval à Maroilles, le niveau maximum pourrait avoisiner 4 m demain dans la journée."Des débordements localisés sont d'ores et déjà observés et où des débordements généralisés risquent de se produire d'ici demain matin. Les premiers débordements localisés sur laet la(en jaune) peuvent également se produire.Selon, samedi sera relativement sec mais dans la nuit, on devrait assister à un retour de la pluie. Dimanche, on aura dans les Hauts-de-France, de fréquentes averses et peut-être des giboulées. Temps plus calme lundi et retour du beau temps mardi.