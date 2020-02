Inondations : Météo France place le Nord en vigilance orange

Le Nord a été été placé ce mardi soir en alerte orange "inondations" par Météo-France, qui attend des "crues importantes" de certains cours d'eau.Les cumuls de pluie "occasionnent des crues sur de nombreux cours d'eau placés en vigilance dans le nord-est du pays", dans les départements des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, du Nord et du Bas-Rhin, indique Météo-France.Dans le Nord, c'est surtout l’Avesnois qui est concerné pour « risque de crue génératrice de débordements susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes », peut-on lire sur Vigicrues . L'Helpe mineure est en orange : "Le niveau de l'Helpe Mineure à Maroilles, quant à lui, devrait remonter légèrement avec la propagation de la crue depuis l'amont et devrait rester haut pendant encore au moins toute la journée de ce mardi." L'Helpe majeure est en vigilance jaune comme la Solre et la Sambre.Météo France invite à "limiter" les déplacements qui ne seraient pas nécessaires.