Les inscriptions pour la Transbaie 2018 sont ouvertes

6.500 et pas un de plus ! Comme tous les ans, face au succès de la course, les organisateurs de la Transbaie ont cette fois encore limité le nombre d'inscrits à 6.500 coureurs.Les inscriptions ne se font qu'en ligne sur www.transbaie.com La nouvelle édition de la Transbaie s'élancera le dimanche 17 juin de Saint-Valery-sur-Somme pour 17 km aller-retour dans la baie. le départ sera donné vers 9h45.L'année dernière, les 6.500 dossards étaient partis en 5 semaines. "On a déjà beaucoup de demandes, se réjouit Denis Courtois. Alors, il va falloir faire vite si vous voulez vous inscrire !!"