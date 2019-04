Insolite : une “chasse aux sextoys” rassemble plus de 5000 personnes en Belgique

Des bénéfices reversés

Il y a la chasse aux œufs.... À Wépion, près de Namur, s'est tenu dimanche une chasse aux trésors un peu particulière.800 bons pour des jouets pour adultes se trouvaient sous terre, et quelque(selon les organisateurs)– en très grande majorité des femmes, venues en groupe et déguisées –À ce chiffre s'ajoutent 5000 spectateurs, auxquels s'adressaient d'autres animations insolites, comme une course à obstacle avec un canard lesté."Chaque année, la chasse a de plus et plus de succès, c'est du délire et nous en sommes évidemment très heureux" a confié auprès de l'agence Belga une organisatrice de l'événement, dont c'est la neuvième édition.La société (qui, évidemment, vend des sextoys) reversera les bénéfices de l'événement à plusieurs associations qui luttent contre l'