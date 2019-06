INSOLITE. A Hechtel-Eksel, on peut désormais faire du vélo dans les arbres

A Hechtel-Eksel, le Limbourg dévoile une nouvelle attraction cycliste

Faire du vélo sur l'eau à Bokrijk

"Faire du vélo à travers les arbres". C'est la promesse faite aux cyclistes par la commune d'Hechtel-Eksel dans la province du Limbourg (près de Hasselt en Belgique). Original. Insolite. Unique.En fait, ce nouveau sentier se présente sous la forme d'un double cercle de 100 mètres de diamètre. Au départ, au monte sur une pente qui ne dépasse pas 4%, on arrive jusqu’à 10 mètres de hauteur, à la cimes des arbres. Et on roule sur 700 mètres de long au total. Une expérience originale qui veut surtout attirer les touristes."Le Limbourg continue à innover en tant que paradis du vélo et notre province doit aussi être réputée pour cela", explique Igor Philtjens, président de Toerisme Limburg."La Flandre investit 2,7 millions d’euros dans divers projets qui font grimper à un niveau supérieur le réseau cycliste dans le Limbourge, précise à la VRT le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts . Nous voulons encourager autant de gens que possible à prendre leur vélo. Davantage de cyclistes signifie aussi plus de monde pour les hôtels limbourgeois, pour les terrasses de cafés, et les commerces locaux".Il y a quelques mois, la même région belge, qui cherche à se redévelopper économiquement avait inauguré une autre attraction cyliste : une piste de vélo de 212 mètres de long et 3 mètres de large, sur l'eau. Elle a déjà attiré 395 000 cyclistes.Une nouvelle attraction "A vélo dans les landes" est prévue pour les prochains mois. Elle traversera le Parc national de la Haute Campine.