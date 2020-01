Insolite, solidaire, fromagère... : 5 idées originales autour de la galette des rois dans le Nord Pas-de-Calais

Du fromage à la place de la galette, des pièces d'or à la place des fèves, des excentricités que vous êtes susceptibles de trouver en vous rendant dans certaines boulangeries du Nord et du Pas-de-Calais.



1. Une galette pour une bonne action à St-Omer



Plusieurs boulangeries profitent de l'occasion pour nouer un partenariat avec des associations.



A Saint-Omer, la boulangerie Ponseel reverse un euro par galette vendue au profit de la Croix-Rouge. Christophe Ponseel, cogérant de la boulangerie espère pouvoir verser un chèque de 1000 euros à l'association : "Comme l'année dernière nous avions vendu 1 000 galettes avec nos fèves représentant les édifices de la ville, on espère que ce sera de nouveau le cas cette année."







A Aire-sur-la-Lys, la boulangerie L'Épi d'or reverse elle cinquante centimes à chaque galette achetée. Ils sont reversés à l'oeuvre des pupilles des pompiers. Une contribution que Marc Delalleau, le gérant, juge importante car "par ces temps-ci, c'est important de mettre en avant les pompiers".



2. Une fève en verre

A Sars-Poteries, des fèves en verre ont été réalisées par le MusVerre, le musée du verre et 500 ont été cachées dans les galettes de cinq boulangers-pâtissiers de l'Avesnois.



Les clients qui tombent sur l'une des fèves auront droit à deux entrées gratuites au musée.



Eric, un des boulangers qui participe à l'opération reconnaît que le musée manque de notoriété : "Trop peu de gens le connaissent. Ils savent qu'il y a le musée du verre à Sars-Poteries mais ils n'y sont pas forcément allés. Je trouve que c'est une bonne façon de le mettre en avant".



3. Des pièces d'or dans la galette à Burbure



La Boulangerie Naulet de Burbure renouvelle l'opération "De l'or dans votre galette des rois" qu'elle avait déjà mise en place en 2017. Deux pièces d'or pourront être récupérées si dans l'une des galettes, le client tombe sur le message "Vous avez gagné". Contre celui-ci, il recevra une pièce d'or d'une valeur de 148 euros selon la Voix du Nord. L'opération se déroule jusqu'au 19 janvier 2020.



4. Une galette géante en forme de beffroi à Douai



La ville de Douai a ses géants mais depuis quelques années, elle a aussi sa galette des géants. L'événement, gratuit, prend place au centre de la place Carnot. Différents pâtissiers-boulangers du Douaisis participent à l'édification de cette galette longue de 5 à 6 mètres. Une fois installée, elle est distribuée aux habitants rassemblés autour qui espèrent repartir avec l'une des 24 fèves qui leur donnera accès à une galette gratuite, de taille normale cette fois-ci.



Rendez-vous ce samedi 4 janvier à 15 h 30 pour la mise en place de la galette et à 16 heures pour la dégustation.



5. Une galette décalée à Saint-Aubin

Elle est tellement décalée que vous pouvez lui retirer sa pâte feuilletée, sa frangipane, et son beurre pour la remplacer par un fromage ! C'est le concept développé par la ferme du pont des loups, à Saint-Aubin. "En discutant de la galettes des rois, on s'est dit pourquoi ne pas l'appliquer au fromage ?", a souligné Charlotte Gravez qui s'occupe du magasin de la ferme.Depuis trois ans, le fromage du roi accueille donc la fameuse fève. "Il s'inspire de notre fromage "le bienfait" que l'on a agrandi et dans lequel on a caché la fève." Le chanceux qui tombera dessus gagnera un Napoléon d'or.