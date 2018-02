Intempéries : conditions de circulation dans l'Oise et l'Aisne

Suite aux conditions météorologiques en Île de France et dans les départements de l’Oise et de l’Aisne, une zone de stockage de poids-lourds est toujours active vers Paris à la barrière de péage de Chamant.



De ce fait une déviation grande maille est toujours d’actualité pour les poids-lourds sur l’autoroute A1 qui leur toujours est interdite. La déviation se fait par l’autoroute A29, soit vers Rouen, soit vers Reims.



Également, les poids-lourds sont interdits de circuler sur l’A16 en direction de Paris, à partir d’Amiens, une zone de stockage est mise en place Amblainville. La déviation grande maille s’applique également par l’autoroute A29, soit vers Rouen, soit vers Reims.



Généralement, il est fortement conseillé à l’ensemble des véhicules et notamment les poids-lourds d’éviter tout déplacement routier dans les départements de l’Oise et de l’Aisne et de la région Parisienne jusqu'à début d’après midi puis en fonction des évolutions des conditions de circulation.