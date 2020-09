Intempéries : près de 200 interventions pour les pompiers ce week-end, la digue de Dunkerque ensablée

Alors que la tempête a donné du travail aux SDIS du Nord et du Pas-de-Calais, qui ont multiplié les interventions, la digue de Dunkerque a été ensevelie par le sable.

Inondations, chutes d'objets et de matériaux sur la voie publique

Une intervention des pompiers à Saint-André-Lez-Lille. • © F.Dujardin / France 3 Nord-Pas-de-Calais

Puisque le vent a beaucoup soufflé dans la région depuis vendredi soir, les sapeurs-pompiers s’attendaient à vivre un week-end animé, alors que leA 16 heures, les pompiers comptabilisaient"Des inondations dans des caves ou des locaux, des chutes d’objets et des matériaux sur la voie publique", explique-t-on du côté du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 59), qui a connu unMais rien d’extraordinaire, comme dans le Pas-de-Calais – le SDIS 62 a vécu un week-end "classique" (près de 50 interventions).Le paysage dunkerquois était un peu plus extraordinaire ce dimanche.