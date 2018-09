Interdiction du glyphosate : qu'ont voté les députés des Hauts-de-France ?

4h20 mon amendement pour interdiction #Glyphosate rejeté à 4 voix

Des députés #LREM ont voté «Pour», comme moi ils estiment important de marquer une borne pour garantir atteinte de l’objectif

Au gvnt et à la profession agricole d’agir pour gagner bataille contre glyphosate pic.twitter.com/3hivMgquKu — FM LAMBERT (@fm_lambert) 15 septembre 2018

Les amendements visant à interdire le glyphosate ont été rejetés par les députés, dans la nuit du 14 au 15 septembre, lors de la deuxième lecture du projet de loi agriculture et alimentation. La décision de ne pas inscrire cette interdiction dans la loi s'appuie sur les mêmes motivation que lors du premier vote, en mai 2018.Comme son collègue Matthieu Orphelin en mai, l'élu LaREM (ex-EELV) des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert avait déposé un amendement préconisant l'interdiction du pesticide sur le sol français à compter du 1er juillet 2021, avec des dérogations - accordées par le ministre de l'Agriculture et celle de la Santé - possibles jusqu'au 1er mai 2023.Le 15 septembre vers 4h30 du matin, l'Assemblée n'a pas adopté cette demande de modification du projet de loi, mais à une très courte majorité. Sur les 80 députés participant au vote, 42 ont voté contre l'amendement du député provençal, alors que 35 y étaient favorables. 3 élus ont choisi de s'abstenir.Sur les 50 députés que compte la grande région, seuls 3 étaient présents dans l'hémicycle. La députée LaREM (ex-EELV) de la Sommeet ses homologues de la France insoumise(Nord) et(Nord) ont tous voté en faveur de l'amendement déposé par François Michel Lambert (voir tableau).Nos députés ne se sont pas sentis plus concernés par la question qu'en mai 2018. Lors de la proposition d'amendement de Matthieu Orphelin, les parlementaires des Hauts-de-France n'étaient que six le soir des débats.mais les députés de la France insoumise étaient absents.En mai,(LaREM, Nord) avait rejoint Barbara Pompili dans le camp des "pour" en mai, mais(LaREM, Somme),(LaREM, Pas-de-Calais),(LR, Oise) et(LR, Aisne) s'étaient exprimés contre. Ces cinq élus n'étaient pas présents lors du vote du 15 septembre. Suite au verdict, François-Michel Lambert a fait part de sa déception sur Twitter. "Au gouvernement et à la profession agricole d’agir pour gagner la bataille contre le glyphosate," a-t-il lancé à l'adresse de l'exécutif et des agriculteurs.