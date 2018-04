Interdiction des néonicotinoïdes : une bonne nouvelle pour les abeilles, moins pour les betteraviers

L'inquiétude des agriculteurs

Robert Piette,est soulagé. Après des années de débat, l'Union Européenne vientpour les abeilles. "On voit du, on voit du, il y a du pain d'abeilles", décrit Robert Piette, vice-président du syndicat apicole artésien, en montrant une ruche. "C'est une ruche qui travaille,Pour lui il s'agit d'uneChaque année,En cause : ces pesticides qu'on appelle les. Des produits qui s'attaquent au système nerveux des abeilles, lorsque celles-ci"Ca arriveDepuis quelques années, ça arrive tous les ans. Là j'ai un amiMais si les apiculteurs sont ravis,comme Laurent Deblock. Producteur de, il utilise l'un de ces pesticides pour protéger ses récoltes. "Le produit, aussi bien les parasites du sol, que les parasites aériens, c'est-à-dire surtout le puceron", explique l'agriculteur.Selon lui cette interdiction"La betteravedonc on ne voit pas d'abeilles sur les betteraves. On ne comprend pas pourquoi on vient nous interdire ce produit. Le risque,de rendement et économiquement, pour nous, c'est pas tenable."En trente ans, près deauraient disparu d'Europe. L'interdiction des trois néonicotinoïdes entrera en vigueur