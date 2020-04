INTERVIEW. Confinement - Alzheimer : “Des malades deviennent agressifs, ne se nourrissent plus...”

Vous êtes toujours en contact avec les familles ayant des proches touchés par la maladie d'Alzheimer. Comment vivent-elles le confinement ?



France-Alzheimer dans le Pas-de-Calais Alors qu'en France, une estimation chiffre le nombre de malades d'Alzheimer à 1,2 million de personnes, dans le Pas-de-Calais, 200 familles touchées par la maladie sont aidées par l'antenne départementale de l'association France Alzheimer, qui compte 30 bénévoles. Bien sûr, toutes les familles touchées dans le département ne sont pas recensées. Ces dernières préfèrent parfois se débrouiller seules ou optent, par pudeur, pour la discrétion. Le rôle de l'antenne départementale qui dispose d'un budget de 100 000 euros par an (financé par des participations financières de l'union nationale, par l'adhésion de ses membres, les dons des particuliers et des entreprises, les dons effectués lors d'obsèques ou diverses actions événementielles) est de venir en aide à ces familles. Pas d'aide financière, mais des actions en direction de la personne malade et-ou de l'aidant principal. Il existe une quinzaine de types d'actions comme : les cafés-mémoire, les haltes-relais (qui ont pour but de libérer du temps pour les aidants), les ateliers divers (peinture, jeux confection d'un objet), les sorties culturelles (à la cité des électriciens de Bruay-la-Buissière ou au musée de la Dentelle de Calais) ou les sorties conviviales (à la mer avant le confinement). Ces diverses actions sont encadrées par un animateur référent, des bénévoles et souvent un vacataire rémunéré (un psychologue, un réflexologue ou un sophrologue) suivant le type d'action. La plus grande partie du budget de 100 000 euros est dédié à ces actions, le reste à la recherche. Un ratio qui s'inverse au niveau national. Voilà pour une présentation générale de l'association dans le Pas-de-Calais, à laquelle on peut ajouter le constat de cas de plus en plus jeunes ces dernières années (moins de 65 ans) comme celui de Robert (1), 60 ans, ramenant en voiture sa fille de Bordeaux et, qui, à Rambouillet a été pris d'une espèce de désorientation. Pris en charge Robert est diagnostiqué brutalement Alzheimer. Des exemples comme celui-là, pas forcément aussi soudain ou brutal, l'association artésienne en découvre un à deux par mois. Enfin, à noter que sur les 200 familles aidées par l'association dans le Pas-de-Calais, 150 ont un ou une malade à domicile. "Nous pouvons davantage aider dans ce cas de figure... commente Jean-Marc Doisne, président de l'antenne 62, davantage que quand la personne est déjà prise en charge en Ehpad".

Etre malade d'Alzheimer en temps de confinement. Qu'est-ce que ça change ? Quel soutien proposer pour les malades ? Et pour leurs proches ? Jean-Marc Doisne, président de l'antenne Pas-de-Calais de France Alzheimer, a accepté de répondre à nos questions.Jean-Marc Doisne : Le confinement a tout bouleversé. Les actions à destination des aidants et des malades sont en stand-by. On a dû tout annuler, les visites, les cafés-mémoire... Tout ! Les malades ne comprennent pas et c'est difficile de leur expliquer. Ils peuvent devenir agressifs, ne plus se nourrir correctement, manifester des signes de fatigue et être victimes de crises d'énervement. Déjà quand on est sain, on tourne en rond pendant le confinement, alors pour les malades c'est bien plus compliqué. Des témoignages de ce type nous en avons plein. Les symptômes s'aggravent comme les pertes de mémoire, de repères, et les difficultés à s'exprimer. Pour l'aidant qui vit avec le ou la malade, il n'a par ailleurs plus de repos. Des signes d'épuisement se font sentir.Les bénévoles prennent des nouvelles une fois par semaine des familles. Si l'on détecte une situation tendue ou alarmante, une psychologue rappelle. Nous ne faisons pas de visioconférence pour la simple et bonne raison que, vu l'âge des personnes concernées, il y a parfois déjà des difficultés à se servir du mail. Mais quand ce n'est pas le cas, nous envoyons des jeux, des rébus de manière électronique. L'idée c'est de faire faire. Même si cela reste très difficile : comme les enfants de certaines tranches d'âges très jeunes, nos malades vont rester 5 minutes sur une activité, pas plus. Et, en cas d'urgence, on peut nous appeler . Mais cela reste très difficile : il y a 10 jours, à Liévin, un père de famille aidant est décédé. Sa femme, malade depuis quelques années, a dû être placée par ses filles en Ehpad. Cela a été dur. Les filles ont aidé leur mère un temps, puis, elles ont vu que cela mettait en péril leurs propres familles. Elles se sont rendues compte, alors, de l'importance de l'implication du papa, qui prenait tout sur lui.Justement, beaucoup d'Ehpad ont, soit fermé leurs portes à cause du Covid-19, soit durci leurs conditions d'admission. On s'est retrouvé dans une situation ubuesque où les Ehpad demandaient que la maman soit testée au Covid-19 et le médecin répondait que non puisqu'elle n'avait pas de symptômes. Finalement, grâce à nos partenariats, la mère de famille malade a pu être admise du côté de Béthune, ce qui arrangeait ses filles. Mais parfois, nous devons alerter la cellule gestionnaire des cas au Département. Cela a été dernièrement le cas à Arras, pour une femme, déclarée sortante de l'hôpital et dont le mari n'était plus en capacité de l'aider. Leur fils était confiné à l'étranger.Actuellement, nous sommes impuissants. J'ai écrit au Département il y a deux jours, pour des masques et du gel en prévision de la reprise, après le 11 mai, de certaines de nos activités, mais, en tout état de cause, comment voulez-vous expliquer à des personnes qui ont Alzheimer qu'elles doivent respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. C'est impossible. Nous pourrons seulement reprendre, si nous avons des masques, du gel et des gants, des groupes de paroles ou des entretiens individuels pour les aidants ou quelques permanences.Il y a en Ehpad, un "glissement" des malades qui sont encore plus déosorientés par ce confinement qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce que provoque la nouvelle perte de repères liée au fait de ne plus voir les proches. Alors, au niveau local, nous allons avoir un besoin criant de bénévoles après le confinement. Au niveau national, Joël Jaouen, président de France Alzheimer, l'a très bien dit , il faut que les malades d'Alzheimer soient clairement reconnus comme des personnes vulnérables.(1) Par souci de confidentialité, le prénom a été changé.