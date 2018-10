INTERVIEW. Miss Nord Pas-de-Calais 2018 : qui êtes-vous, Annabelle Varane ?

Au lendemain de votre élection, à froid, comment vous sentez-vous ?

Cap sur la prochaine échéance, le titre de Miss France le 15 décembre

Que représente cette couronne ?

Le titre de Miss Nord Pas-de-Calais a-t-il plus de valeur, ou met-il plus de pression qu'un autre titre au vu des résultats précédents ?

Annabelle Varane, le 13 octobre à Orchies, lors de la soirée d'élection de Miss Nord Pas-de-Calais. / © MAXPPP

Parlons un peu de vous... une ou des passions ?

Où en êtes-vous dans vos études ?





Utilisez-vous les réseaux sociaux ?

Votre frère (Raphaël Varane, champion du monde) vous a-t-il félicité ?

Cela vous agace ?

Pourquoi avez-vous participé à cette élection ? On vous y a poussé ?





Que pensez vous de Maëva Coucke, Iris Mittenaere et Camille Cerf ?

Comment s'est passé la semaine de préparation avec vos concurrentes ?

Vous allez concourir pour le titre de Miss France à Domicile, à Lille... un avantage pour vous ?

Vous avez grandi et à Lille, vous y habitez toujours ? Voyez-vous votre avenir dans le Nord ?