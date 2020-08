INTERVIEW. Rentrée : masques, consignes sanitaires, classes surchargées.. La présidente de la FCPE 62 fait le point

Karine Dupuis, invitée du 12/13

Une rentrée différente, inédite... Les parents d'élèves sont-ils inquiets ? Confiants ? Karine Dupuis, président de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves du Pas-de-Calais (FCPE 62) était ce lundi invitée du journal de France 3 Nord Pas-de-Calais. Consignes, moyens humains, masques... Nous avons balayé avec elle quelques-uns des sujets de la rentrée.Karine Dupuis : "Les parents sont beaucoup plus confiants qu'au mois de mai après le déconfinement. L'état d'esprit a changé. Depuis une semaine, on se rend compte que tout le monde est pressé de retourner à l'école et de retrouver un semblant de vie normale. Les interrogations se portent plus sur le manque d'informations.Le souci, c'est que les portes ouvertes auraient dû se dérouler pendant le confienment. Les changements d'établissements se sont faits de manière numérique, à travers des envois de courrier. Sans contact humain. Ce moment où les élèves sont rassurés, où les parents ont le temps de visiter, ça ne s'est pas fait. Ce qui pose question, c'est aussi les différences de traitement évntuelles entre les établissements pour la restauration scolaire, le transport scolaire...Oui, ça reste un sujet essentiel. Surtout au niveau des lycées, avec la réforme du bac à la fin de l'année. Les parents ne veulent pas que le sanitaire prenne le pas sur le reste.La FCPE a toujours défendu la gratuité. Le masque n'est pas une fourniture scolaire comme notre ministre l'a dit. C'est un problème de santé publique. Ça crée encore plus d'inégalités. Pour une famille, ça peut représenter un très gros coût. Dans le département, les élèves vont en recevoir chacun deux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus que ça. Il y a aussi des grossses interrogrtaions pour les élèves en internat. Qui va laver leurs masques... ?Pas du tout. En Italie, 84 000 personnes supplémantaires ont été embauchées. En France, c'est des demandes qu'on a depuis longtemps. Les classes restent surchargées. On n'a pas l'impression que l'éducation de nos enfants soit une priorité.