INTERVIEW. Roch Joly, chef de service adjoint Samu 59 : "Nous avons encore la possibilité d'empêcher une deuxième vague"

Roch Joly, chef de service adjoint au Samu du Nord. • © FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

Dans le département qui compte le plus de foyers épidémiques en France , le Samu reste en alerte. Le docteur Roch Joly, chef de service adjoint au Samu 59 fait le point sur la situation dans le Nord.Le mot "sursaut" est peut-être fort, je ne pense pas qu'il faille parler de deuxième vague. Il est beaucoup trop tôt pour tenir ce genre de propos. La vigilance de tous les soignants, du Samu, de l'ARS, le suivi des consultations, le nombre d'appels en régulation au Samu, nous ont fait réagir. Le nombre d'appels augmente depuis quelques jours anormalement.Oui, dans notre service, mais pas seulement, nous échangeons avec les autres Samu et l'ARS. Nous avons une recrudescence des appels justifiés.Le relâchement est l'une des causes. Nous avons été confinés, nous avons protégé nos populations et nous avons déconfiné, étape par étape. Je pense qu'il y a un relâchement des mesures barrière, elles ne sont pas assez respectées ou mal respectées.Non, c'est une très bonne chose. Certains l'ont anticipé, pendant le confinement ils portaient des masques au supermarché, aujourd'hui, ils n'en portent plus. Ce qu'il faut c'est que demain ils en portent, nous y sommes tout à fait favorables. Je ne pense pas qu'il faille attendre le décret de la semaine prochaine pour l'appliquer. Appliquons-le dès aujourd'hui.Nous avons encore des possibilités pour empêcher cette deuxième vague, il faut l'empêcher. Les personnes fragiles dans les Ehpad, eux sont masqués. Il reste la population qui doit se protéger, on peut empêcher cette deuxième vague par des mesures barrière. Nous ne sommes pas dans le fatalisme.Il est beaucoup trop tôt pour parler de confinement. Nous pouvons peut-être parler de restrictions qui avaient disparu et qui pourraient réapparaître.Le raisonnement est le même. En Espagne, les décisions sont les mêmes, ce sont de bonnes décisions. Lorsqu'on parle de masque, il ne faut pas oublier qu'il se porte aussi sur le nez. On croise beaucoup de gens qui ont le masque mais qui ne le mettent pas sur le nez. Or, quand on a un masque, il faut bien le mettre.