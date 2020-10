Intrusion au domaine de Luchin et banderoles… des supporters du RC Lens provoquent le LOSC à une semaine du derby

À quelques jours du derby entre le RC Lens et LOSC, des supporters lensois se sont introduits au sein du domaine de Luchin pour taguer des drapeaux et en remplacer un. Des banderoles ont également été affichées sur les autoroutes.

Intrusion au domaine de Luchin

😱 Des supporters lensois ont hissés un drapeau "LENS FAN" au centre d'entrainement du LOSC! 😍



Le derby s'annonce bouillant.. ⏳😎 pic.twitter.com/Z669S9Hzj4 — Peuple Sang&Or (@PeupleSangetOr) October 11, 2020

Des banderoles sur l’autoroute

J-6⃣ avant le derby.. ⏳



Les banderoles apparaissent le long des autoroutes menant jusqu'à Lille 😍🔥 pic.twitter.com/ZNcsEY6Y9H — Peuple Sang&Or (@PeupleSangetOr) October 12, 2020

Communiqué des principaux groupes de supporters du #RCLens pour le derby #LOSCRCL. pic.twitter.com/bvsWaq59s9 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 11, 2020

[#LOSCRCL🔥] ⏳ J-6 ⏳



A côté de la gare Lille-Europe... FUCK LENS !!! 🖕 pic.twitter.com/UKpIyKLacH — 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) October 12, 2020

Des supporters du RC Lens se sont introduits dans le domaine de Luchin, où s'entraîne le LOSC, ce week-end pour re-décorer à leur façon les drapeaux. Plusieurs banderoles de soutien et d’injures ont également été affichées sur les autoroutes qui mènent à Lille.Une façon de marquer le coup à quelques jours de la première rencontre entre les deux clubs en cinq ans qui aura lieu ce dimanche 18 octobre, à 21 heures, au stade Pierre Mauroy à Lille.Durant la nuit du samedi au dimanche dernier, des supporters se sont introduits dans l’enceinte du domaine de Luchin pour y laisser quelques messages au LOSC.Des injures ont été taguées sur les drapeaux. Celui du LOSC a été remplacé par un autre aux couleurs de Lens. Les photos de l’action, quant à elles, ont été diffusés sur les réseaux sociaux.Un dépôt de plainte pour intrusion et incitation à la haine aurait été déposé par le club nordiste ce matin, selon nos confrères de La Voix du Nord . Une annonce “disproportionnée”, pour un responsable de la page Peuple Sang & Or que nous avons contacté. “C’est une action de bonne guerre, il vaut mieux voir ça que des bagarres comme il y a deux ans avec l’attaque du bar par des ultras lensois”, soutient ce supporter qui souhaite rester anonyme.Les supporters du RC Lens ne se sont pas arrêtés là. Des automobilistes ont aussi découvert, en ce début de semaine, des banderoles, sur l’autoroute, notamment l’A1 qui mène à Lille.“On espère d’autres actions", poursuit le responsable de la Peuple Sang & Or. "Dans de bonnes conditions évidemment, comme l’appel à accompagner le bus du RC Lens au stade Pierre Mauroy dimanche, étant donné qu’avec les restrictions Covid, on ne peut pas y assister”.En effet, les principaux groupes de supporters du RC Lens ont appelé les supporters à montrer leur soutien. "Chaque rue, chaque trottoir, chaque pont devront résonner de nos chants et se parer de nos couleurs", peut-on lire dans le communiqué commun.La réponse des supporters lillois n'a pas tardé. Ils ont également déployé une banderole près de la gare Lille-Europe.Contacté, le club du LOSC n’a pas répondu à nos sollicitations.