Les Miss France des Hauts-de-France ont enregistré une chanson sur “Les gens du Nord” !

MADEMOISELLE FROM ARMENTIERES Line Renaud

Autres stars du Nord

Même, on n'aurait pas osé y penser. Lava se réunir pour produire un album intitulé "", dédié à notre belle région.C'est TF1 qui a vendu la mèche en publiant sur Twitteren studio...Iris Mittenaere, Camille Cerf, Maëva Coucke, Elodie Gossuin et Rachel Trapani se sont ainsi- au moins - un titre de l'album.les plus belles représentantes de la région ont-elles choisi de ré-interpréter ?Le baiser ? Lilo ? Selon Le Courrier Picard , il s'agit en fait de la chanson "Mademoiselle from Armentières" de Line Renaud.D'après nos confrères de Télé Loisirs,devraient participer à l'élaboration de cet album, à commencer parUn nouveau projet pour le premier, qui jongle déjà dans un. L'acteur du Nord tourne en effetavec Jennifer Aniston, et participera à partir du mois de janvier à uneintitulée "Huit euros de l'heure".en réalité, nous avions déjà imaginé Dany Boon mettre la région à l'honneur en poussant la chansonnette... mais il s'agissait Prémonitoire ?