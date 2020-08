Iris Mittenaere devient animatrice radio.

Iris coffee

Chérie FM accueille à partir de lundi la Miss Univers 2016 Iris Mittenaere sur son antenne pour deux nouveaux rendez-vous quotidiens, a annoncé jeudi la radio du groupe NRJ. L'ex-Miss France (couronnée en 2016) et Miss Nord Pas-de-Calais animera une nouvelle émission de midi à 13H du lundi au vendredi, "Chérie Lunch". Elle y donnera notamment ses coups de coeur musique, mode, voyages, bien-être ou encore recettes.Les auditeurs la retrouveront aussi tous les matins pour un billet d'humeur à 8h40 intitulé "Iris Coffee" dans la matinale du "Réveil Chérie", animée par Alexandre Devoise et Sophie Coste.La jeune femme de 27 ans, originaire de Steenvoorde dans le Nord, qui a étudié la médecine, a fait ses premiers pas dans le PAF sur TF1, où elle coanime depuis deux ans le jeu "Ninja Warrior" aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.