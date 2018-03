Iris Mittenaere, ex Miss-Univers, devient animatrice sur TF1

"Ça y est c’est officiel !! Je rejoins la famille des animateurs TF1 ! Retrouvez moi vite dans Ninja Warrior". Iris Mittenaere a annoncé ce jeudi qu'elle devenait animatrice sur TF1. Elle co-présentera avec Christophe Beaugrand et Denis Brogniart, l'émission "Ninja Warrior", jeu sportif estival. Elle succède à ce poste à Sandrine Quétier.Dans un communiqué, Fabrice Bailly, directeur des acquisitions et des programmes, parle de la "relation de grande proximité avec le public" d'Iris Mitteanere, "son dynamisme" et "son aisance". "Son arrivée illustre notre volonté de renforcer encore la relation que nous entretenons avec notre public et dont nos animateurs sont le lien essentiel", explique-t-il. La Nordiste, originaire de Steenvoorde, recueillera les réactions à chaud des candidats.Le tournage de la nouvelle saison de "Ninja warrior" se déroulera cette année encore à Cannes et débutera le 27 mars prochain.

Une ex- Miss France et Miss Univers, rien d'étonnant. De nombreuses Miss ont rejoint le petit écran. Une des dernières en date est la Nordiste Camille Cerf, qui fait des apparitions sur NRJ 12 ou C star.