Israël : un jeune homme originaire de Laventie condamné à 7 ans de prison pour trafic d'armes

Pour l'argent

Un tribunal israélien a condamné lundi à sept ans de prison ferme un ancien employé dupour son implication dans un trafic d'armes entre les Territoires palestiniens., jeune contractuel français originaire de Laventie (il y était notamment pompier volontaire), qui travaillait comme chauffeur pour le consulat général, a aussi été condamné par le tribunal de Beersheva (sud) à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 shekels (environ 7400 euros) d'amende.Sans disposer de l'immunité diplomatique,, arrêté en février 2018, était accusé par Israël d'avoir mis à profit la relative protection que lui conféraient ses fonctions pour transporter dans un véhicule du consulat en plusieurs voyages des dizaines de pistolets entre Gaza et la Cisjordanie.Selon la sécurité intérieure israélienne (Shin Beth), Romain Franck recevait les armes d'un employé duet les sortait de l'enclave palestinienne à bord du véhicule du consulat général. Une fois en Cisjordanie, il remettait les armes (70 pistolets et deux fusils automatiques) à un individu qui les revendait à des trafiquants, selon la même source.Ces deux territoires palestiniens sont distants de quelques dizaines de kilomètres à travers Israël. La bande de Gaza, gouvernée par le, ennemi d', est soumise depuis plus de 10 ans à un rigoureux blocus israélien. La Cisjordanie est sous occupation israélienne depuis plus de 50 ans.Les services de sécurité israéliens avaient indiqué après son arrestation qu'il avait agi pour l'argent et à l'insu de ses supérieurs.Lors d'une audience en novembre, l'avocat de Romain Franck, Kenneth Mann, avait déclaré que son client n'avait pas de motivations idéologiques et n'avait pas cherché à aider des activistes palestiniens. "Il n'a aucune idéologie, ni implication politique dans le conflit israélo-palestinien", avait-t-il dit à des journalistesLe tribunal lui a reproché d'avoir "" de sa position.