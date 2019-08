En Italie, la Fiorentina attend Franck Ribéry “à bras ouverts”

Finances limitées

"Ribéry ? Nous l'aimons beaucoup mais comme tous les grands joueurs, il réfléchit aux possibilités", a déclaré le dirigeant, après la victoire de son équipe en Coupe d'Italie contre Monza (3-1).À 36 ans, l'ex-international français (91 sélections, 16 buts) est libre depuis cet été, après 12 saisons passées au Bayern Munich, où il a gagné, entre autres, neuf titres de champion d'Allemagne et six coupes nationales."Nous le voulons mais nous n'avons pas les moyens de mettre des dizaines de millions, comme les clubs arabes ou russes", a poursuivi Prade."Mais s'il veut continuer à jouer au plus haut niveau, la Fiorentina l'attend à bras ouverts", a-t-il conclu. Seizième du championnat d'Italie la saison dernière, la Fio entamera son exercice 2019-2020 samedi face à Naples.