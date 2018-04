"Au moins" 80% de Français

Jackpot dans les stations-service belges après la hausse du prix du carburant en France

Daniel Groloo, Pompiste ; Thérèse Hennebert, Employée d'une station-service - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Victoria Rouxel et Anthony Ducruet. Montage de Marc Graff.

Tabac, essence... les Belges profitent décidément de chaque hausse des prix en France. Depuis le 1janvier, date à laquelle les taxes sur le carburant ont commencé à augmenter, les stations-service frontalières voient débarquer de plus en plus d'automobilistes français."La majeure partie de la clientèle, ce sont des Français" constate désormais Daniel Groloo, pompiste dans une station-service de Tournai. "On peut parler d'au moins 80%"."Les gens calculent au centime près" explique de son côté Thérèse Hennebert, employée de cette station où l'on comptait une dizaine de clients français en une heure.En deux mois, on note une hausse deUne hausse qui s'explique en partie par l'augmentation de la "taxe carbone", mais aussi par la hausse du baril de pétrole. Dans tous les cas, pour beaucoup de ménages, l'économie sur un plein est bien réelle.