Japon : Vahid Halilhodzic assigne la Fédération en justice, pour un yen symbolique

Halilhodzic viré de la sélection du Japon

"On est venu chercher Vahid pour ça"

"La JFA ne veut pas s'expliquer, donc on l'appelle à s'expliquer à la barre", a déclaré à l'AFP Me Lionel Vincent, qui a déposé le dossier à la mi-journée au"Nous demandons une lettre d'excuses et un yen symbolique en guise de réparation", a-t-il précisé, un montant dérisoire équivalent à même pas un centime d'euro. Loin d'être une "question d'argent", "l'objet de cette assignation,", a expliqué l'avocat, jugeant que les motifs invoqués par la JFA pour renvoyer le sélectionneur "étaient diffamatoires et portaient atteinte à son honneur".Le président de la JFA, Kozo Tashima, a mis en avant des problèmes de communication entre l'entraîneur et des joueurs pour justifier sa décision de congédier le sélectionneur, à seulement deux mois du Mondial en Russie. "Personne, jamais, ne m'a averti qu'il y avait un quelconque danger" d'être remercié, avait alors réagi Vahid Halilhodzic durant un entretien, dénonçant "".Nommé à ce poste en mars 2015, le Franco-Bosnien, qui vit toujours à(Nord), estimait, lui, avoir rempli sa mission en qualifiant les "Samourai Blues" pour leur sixième Mondial de rang. "On est venu chercher Vahid pour ça. J'ai qualifié l'équipe, et maintenant ils m'empêchent de tenter quelque chose de plus grand", avait déploré l'ancien entraîneur du PSG et de Lille, privé d'une deuxième Coupe du monde après son aventure avec l'Algérie.Parallèlement à la procédure au civil, ses avocats ont dit "préparer une saisine de la commission arbitrale de la Fifa pour contester la décision".Selon Me Vincent, la décision de la JFA est "entachée de nullité" car "il est matériellement impossible qu'elle ait été validée par le conseil d'administration" avant que M. Tashima ne l'annonce publiquement. "Il a agi en violation des règles de gouvernance de la Fédération".