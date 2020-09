"Je regrette sincèrement" : le rappeur belge Roméo Elvis, accusé d'agression sexuelle, présente ses excuses

J'espère servir d'exemple à ne pas suivre. Roméo Elvis sur Instagram

Capture d'écran Instagram du compte d'Angèle (ce mercredi après-midi)

"Roméo Elvis m'a agressé sexuellement". C'est par un message publié sur Instagram et Twitter, avec le hashtag #balancetonrappeur que l'affaire a commencé. Une story du compte @lnkg_ publiait ensuite des captures d'écran d'une conversation supposée avec Romeo Elvis, rappeur belge et frère de la chanteuse Angèle.Cette conversation non datée et non authentifiée laissait entendre que Romeo Elvis regrettait des faits : "J'ai vraiment aucune explication [...] j'étais une merde sur le coup" (...) J'ai vraiment honte et j'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc. (...) . Ton message me tombe dessus mais s'il a pu te faire du bien je peux que l'accepter je veux pas fuir la réalité du truc j'essaie juste d'oublier cette pulsion débile. Je suis profondément amoureux et je veux juste pas faire de mal à ma femme alors que je t'ai déjà fait quelque chose de pas bien. Si on se croise c'est moi qui aura le plus honte. Tu peux me croire.". Il écrit plus loin : "Je voulais te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé (...) "J'ai décidé de tout dire à Léna (NDLR : sa compagne) et de te laisser le choix d'en parler". Aucune précision n'a été apportée sur la nature précise des faits et sur leur date. Selon les médias belges, aucune plainte n'a été déposée.Les messages ont été très commentés sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, le rappeur a préféré répondre lui-même en présentant des excuses qui authentifient les messages : "Les réseaux s’enflamment, et oui : j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j’ai compris, a écrit Roméo Elvis sur son compte Instagram officiel et authentifié. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne (...) J'espère servir d’exemple à ne pas suivre".Angèle, la soeur de Romeo Elvis, connu pour son combat contre les violences sexistes (elle s'est fait connaître notamment avec le tube "Balance ton quoi"), a été interpellé sur les réseaux sociaux au sujet de son frère. Notamment avec le hashtag #balancetonfrère. Elle a réagi sur Instagram : «De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes», écrit-elle sur Instagram. «C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi».Ce mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences", "agression sexuelle" et "séquestrations" après les plaintes de trois femmes contre le rappeur parisien Moha La Squale. D'autres rappeurs ont été également accusés du même type de faits via le hashtag #balancetonrappeur.Roméo Elvis est un des plus gros vendeurs de disque du moment. Son album "Chocolat", sorti en 2019 a été certifié "Disque de platine". Son duo "Tout oublier" avec sa soeur Angèle, a obtenu une Victoire de la Musique. Il assure actuellement la promotion du film "Mandibules" de Quentin Dupieux dans lequel il a un rôle secondaire.