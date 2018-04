Jean-Claude Malgoire, directeur artistique de l'Atelier lyrique de Tourcoing, est mort

Backstage - Jean-Claude Malgoire à propos de La Création de Haydn

"L’équipe de l’est au regret de vous annoncer le décès de Jean Claude Malgoire, notre directeur artistique, indique un communiqué. Il est décédé dans la nuit, à l’âge de 77 ans. Jean Claude Malgoire a émis le souhait que la saison 18-19 soit maintenue".Hautboïste, musicologue et chef d'orchestre français,était connu dans la région Nord Pas-de-Calais en tant que Directeur artistique de l'Atelier Lyrique de Tourcoing depuis sa création en 1981. Très créatif, il a donné à cette institution une notoriété nationale. « Aucune autre région n’a autant de scènes nationales, de conservatoires de région… Il y a un accès à la musique et à la danse incroyable. C’est une des raisons pour lesquelles je suis ancré ici », disait-il à propos de sa région d'adoption.est né à Avignon en 1940, il est mort ce 14 avril à l'âge de 77 ans. 77 ans d'une vie consacrée à la musique.Il obtient le premier prix de hautbois et de musique de chambre du Conservatoire de Paris. Il fonde en 1966 La Grande Écurie et la Chambre du Roy, un ensemble de musiciens jouant sur instruments d'époque. En 1992, il reçoit une Victoire de la musique pour son Montezuma de Vivaldi. Au cours de sa carrière, il a donné plus de 7000 concerts : l’Orfeo de Monteverdi, Mare Nostrum de Kagel, l’Opéra de quat’sous...Curieux, pédagogue, proche du public,se définissait comme un "". Ci-dessous, une interview réalisée en début d'année à propos d'une de ses dernières créations, "La Création" de Haydn.En mars dernier, il avait raconté longuement son parcours sur France M usique.Le conseil municipal dequi se réunissait ce samedi matin a observé une minute de silence pour rendre hommage à cette figure tourquennoise., maire de Lille, a également publié un communiqué ce samedi matin : "Nous nous souvenons avec émotion de sa direction du Te Deum ou de l’Alceste de Lully, du Rinaldo de Haendel et de l’Orfeo de Monteverdi. Je partage la peine de sa fille Florence, de sa famille et de tous ses amis."