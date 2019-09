“Jeanne” de Bruno Dumont : 5 choses à savoir sur Lise Leplat-Prudhomme, jeune actrice de 12 ans, étonnante Jeanne d'Arc

1. Elle est originaire d'Ardres

2. Elle n'a que 12 ans

Bande Annonce de "Jeanne" de Bruno Dumont

3. Elle avait déjà joué avec Bruno Dumont

Bande-annonce du téléfilm "Jeannette l’enfance de Jeanne d’Arc" de Bruno Dumont



4. Elle est encensée par les critiques

La Croix : "Et puis il y a Jeanne et sa toute jeune interprète Lise Leplat Prudhomme, 12 ans, déjà à l’affiche de Jeanette. (...) Elle y est étonnante d’assurance et de maturité. Et son regard sombre, filmé en gros plan, nous restera longtemps en mémoire."

AFP : "Bruno Dumont revisite la figure de Jeanne d'Arc dans un film tranchant et épuré: son long-métrage "Jeanne" en salles mercredi oppose la détermination et le parler vrai d'une petite fille aux arguties et à la duplicité des clercs."

Slate : "Il associe dans le même élan simplicité enfantine des expressions et des gestes d'une héroïne de 10 ans, exigence éthique d'un discours qu'elle affirme avec une justesse implacable et splendeurs géométriques des organisations dans l'espace des rencontres et des confrontations, des batailles et des audiences.



5. Elle est passionnée par les animaux

"Jeanne" De Bruno Dumont : Lise Leplat-Prudhomme interviewé dans "Vous êtes formidables"

Lise Leplat-Prudhomme est originaire d'Ardres dans le Pas-de-Calais. Elle vient de rentrer en 6ème. Pour devenir actrice dans les films de Bruno Dumont, elle a simplement passé un casting à Calais. Au départ, la jeune fille croyait qu'elle allait être figurante.« Mamie m’a dit qu’il y avait une annonce de casting dans le journal, raconte-t-elle à la Voix du Nord . J’ai demandé à papa et maman. J’avais envie d’essayer. Je n’étais pas sûre de réussir parce qu’il y avait du monde. (..) J’ai dû chanter. Je pouvais chanter ce que je voulais. J’ai choisi une chanson de Noël apprise à l’école et un morceau de Louane."Pour incarner Jeanne d'Arc, Bruno Dumont a donc choisi une fille qui a presque 10 ans de moins que son âge sur le bûcher de Rouen en 1431. Lise Leplat-Prudhomme incarne l'héroïne inflexible face aux seigneurs, prélats et officiers. Un choix que le réalisateur de "Ma loute", "P'tit Quinquin" et "La Vie de Jésus", revendique pour donner plus de force, celle d'une innocence sans compromission, à la parole de Jeanne.A la question : "N'est-ce pas dérangeant d'en faire une enfant dans votre film, en salles mercredi ?", Bruno Dumont répond : "Au départ, c'est un concours de circonstances qui a fait que Jeanne Voisin (qui jouait Jeanne adolescente dans le premier film Jeannette, portant sur l'enfance à Domrémy) ne puisse reprendre le rôle. Heureusement qu'il y a eu ce concours car cela met en lumière la puissance de l'innocence, del'enfance, l a détermination. C'est une petite qui n'a peur de rien. Elle représente quelque chose présent dans chacun d'entre nous. Péguy disait qu'on a tous douze ans. Même si cette âme se déglingue un peu, on en garde le souvenir. Dans la peinture flamande qui m'inspire, les peintres pouvaient modifier la proportion des personnages. La disproportion est très intéressante. La modification de la perspective accentue l'enfant. Quand je vois les Brueghel et les Bosch, il y a le recours au grotesque et la distorsion pour représenter la nature humaine."Lise Leplat-Prudhomme avait déjà joué dans "Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc", sorti en 2017. Elle y jouait une des deux "Jeanne" du film. Cette fois, elle incarne la Jeanne des batailles et des prisons jusqu'au procès de Rouen et au bûcher.La presse est quasi-unanime sur le film de Bruno Dumont. Le cinéaste nordiste est très apprécié par la critique. Et son "Jeanne" a plus convaincu que "Jeannette".Lise Leplat Prudhomme est désormais intéressée par la carrière d'actrice. Elle aimerait jouer dans un film comme "Room", son long-métrage préféré."Je suis fière de moi. Faire un film sur Jeanne avec du texte de Charles Peguy, c'est quand même très bien", reconnaisait-elle il y a quelques jours sur France 3 Hauts-de-France dans l'émission "Vous êtes formidables" Lise Leplat-Prudhomme a un chien, un cochon d'inde, un lapin et un poney chez elle. Elle pratique l'équitation. Elle a même toujours sur elle un fer à cheval, bijou porte-bonheur : elle l'avait sur le tournage de "Jeanne".