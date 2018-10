Jeanne Pelat, figure du Téléthon, devient religieuse dans un monastère

Fais des études d'abord

« Recevoir un appel, c’est comme tomber amoureux »

Vie monastique ou apostolique, quelle différence ? Pour les catholiques, la vie religieuse peut prendre deux formes distinctes : elle peut être soit monastique et contemplative, soit apostolique. Le premier cas de figure concerne les religieux et religieuses qui ont consacré leurs vies à Dieu par des « vœux publics » : pauvreté, chasteté et obéissance. Ces religieux vivent cloîtrés dans les monastères. « On est dans l’indicible », explique Jeanne. Les missions des apostoliques sont plus « terre à terre, concrètes », estime la jeune femme. Ces religieux ne prononcent pas de vœux et mènent des missions d’évangélisation et de formation spirituelle.



Lorsque son livre « Resiste ! » est paru en 2015, Jeanne se décrivait comme une «», pour évoquer sa. Elle a à l’époque 18 ans et étudie l’Histoire de l’art et le journalisme.Trois ans plus tard,. Dans une vidéo publiée par le Diocèse de Lille , elle raconte son choix, longuement réfléchi. « Un premier appel [divin] m’est tombé dessus, peu après ma confirmation, en 2013. » A l’époque pourtant, elle est épanouie dans sa vie :. S’en suivent alors, pendant lesquels Jeanne s’est interrogée sur la vie qu’elle souhaitait mener.« J’ai toujours été croyante et pratiquante », dit-elle. « Mais je pensais me marier, avoir des enfants. » Elle prend unqui lui conseille de[voir encadré] avant de prendre sa décision finale. Un an plus tard, elle part en. Là-bas, elle reçoit un. « C’était très intense, très précis et ça m’orientait vers la vie religieuse contemplative. »Malgré son envie irrépressible de devenir moniale, Jeanne doit. Elle étudie la; puis choisit. Celui de la, une branche contemplative consacrée, comme son nom l’indique, à la Vierge Marie. Les questions pratiques se sont ensuite posées : il fallait trouver, et unedans laquelle elle se sentait pleinement épanouie.Enfin vient l'ultime étape. Celle, nécessaires avant d’intégrer définitivement les ordres. « J’ai dû me faire à l’idée que je ne verrai plus, ou peu, ma famille et mes amis », explique la jeune fille avec sérénité. « C’est aussi la fin de mes engagements apostoliques. »Chaque année depuis 2004,. Elle en était devenue une figure incontournable. « Je suis soulagée que la médiatisation s’arrête. » Contactée par la rédaction de France 3, elle n'a pas souhaité nous donner d'interview. « Il y a un temps pour le témoignage, et un temps pour la prière », estime-t-elle.Son désir pour une vie cloîtrée est irrépressible. « Recevoir un appel, c’est [comme] tomber amoureux », confie la néo-religieuse. « Je suis convaincue que les religieuses sont les femmes les plus heureuses du monde. » Son sourire est sincère,à l’évocation d’une. Et quand elle parle de sa vocation, c’est avec une passion semblable aux premiers émois.