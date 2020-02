JesuisLaura ou comment la fachosphère a repris le meurtre de Laura à Sallaumines pour diffuser son idéologie

1. Les médias, tous silencieux ?

C’est vrai ! Pourquoi le cas de cette petite n’émeut personne dans le classe politique et les médias? Que la lumière soit faite sur ce crime odieux. C’est pour cela que #JeSuisLaura https://t.co/BGbkCXPROS — Carl (@Carl78150) February 4, 2020

#JeSuisLaura On nous bassine avec des histoires à la cons, on médiatise certaines histoires !



Mais quand il s'agit de parlé d'un drame qui a meurtri une ville entière et de nombreux Français par la mort d'une jeunne fille rentrant du lycée egorgée



Les médias sont aveuglent ! pic.twitter.com/QFsYafmVfH — Mathilde 🇫🇷 (@mathildedefr) February 5, 2020

La Voix du Nord a rédigé quatre articles à la suite de la découverte du corps de Laura, le 30 janvier 2020.

2. Le Whataboutism

Les autorités font carrément les garde du corps de jesuismila 🙃 mais ils interdisent une marche blanche en l'honneur d'une jeune fille de 17 ans (ELLE AUSSI MINEUR) qui a était égorgée en pleine rue #JeSuisLaura — 𝒦𝑒́𝓋𝒶𝓃𝓎 🇵🇱 X 🇨🇩 (@KevaAnyy) February 5, 2020

#Laura Bernard, lycéenne de 16 ans en 1ère a été égorgée en pleine rue, en plein jour, à #Sallaumines jeudi dernier.

La #médias refusent d'en parler, comme si l'ordre venait d'en haut et préfèrent accabler l'élu qui propose que les Français s'entraînent au tir pour se protéger! pic.twitter.com/pWUz3rQpzk — Napoléon (@tprincedelamour) February 3, 2020

3. Pourquoi ça fonctionne ?

L'auteur est recherché, la police ne connaît pas le mobile et sur le #JeSuisLaura vs avez décidé que c'était un musulman

Ça c'est faire un amalgame, ça c'est du racisme, ça c'est très con. Insulter une religion est permis, préjuger de la religion de l'auteur est d'1 bêtise crasse — chrisAPteam (@chAPteam) February 5, 2020

4. A qui ça sert ?

Je vois le #JeSuisLaura en TT.

Je découvre l’horrible homicide par arme blanche dont elle a été victime.

Puis je découvre que ceux qui ont mis ce drame en TT sont les membres de la fachosphere qui évoquent déjà les origines du tueur alors que l’enquête n’a encore rien déterminé. — A. 👩🏾 (@_AngeBRK) February 5, 2020

C’est devenu cela la France de 2020, un pays où des jeunes filles de 17 ans se font égorger dans l’indifférence générale des médias et des dirigeants...?



Quel "progrès" en effet !... MLP #Sallaumines https://t.co/0MbblduwdB — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 4, 2020

🇫🇷 La mort d'une jeune fille de 16 ans égorgée en pleine rue !



Mais qui ne fait pas la une des médias... !



Elle s’appelait Laura, elle avait 16 ans !



L'Islam, c'est de la merde.#JeSuisLaura pic.twitter.com/rR3BQdVUtC — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) #FreeFromHijab (@Amreenrajavi) February 5, 2020

"C'est un classique", estime Tristan Mendès France, maître de conférence associé à l'université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Alors que Laura, jeune fille de 17 ans a été retrouvée morte jeudi 30 janvier à Sallaumines (Pas-de-Calais), de nombreux internautes à travers le hashtag #JesuisLaura reprochent aux médias de taire ce fait divers, dressant le portrait d'un tueur qui serait soit musulman, soit arabe.Pourtant, le sujet a bien été traité plusieurs fois ces derniers jours par les médias et la police n'a pour l'instant procédé à aucune interpellation, ni mentionné le mobile ou l'identité d'un ou de possibles suspects. Alors comment expliquer le succès de ce hashtag, la méfiance de ces internautes vis-à-vis des médias et leurs accusations gratuites envers un groupe de population ciblé ?"Pourquoi cette personne n'émeut personne dans la classe politique et les médias ?", "On nous bassine avec des histoires à la con [...] mais quand il s'agit de parler d'un drame qui a meurtri une ville entière [...] les médias sont aveugles !", s'indignent des internautes.Des médias qui taisent des événements au nom d'intérêts particuliers, c'est une des bases de toute théorie du complot. "Le sous-entendu qui est derrière c'est que les médias sont aux ordres du pouvoir. C'est un fantasme complotiste récurrent", note Tristan Mendès France, le spécialiste des cultures numériques.En réalité, la couverture de ce fait divers par les médias a bien été réalisée. Sur notre site internet, trois articles ont été publiés : un premier le 30 janvier un second le 31 janvier et un troisième le mardi 4 février pour faire un point sur l'enquête Du côté de nos confrères, la chaîne d'information en continu, LCI, a diffusé l'information sur son site internet et la Voix du Nord, a écrit quatre articles à ce sujet Le "whataboutism" est une technique argumentative qui consiste à répondre à une accusation ou une question difficile en faisant une contre-accusation ou en évoquant un problème différent.Parmi les tweets ayant le hashtag #JesuisLaura, des internautes faisaient un comparatif entre l'attention accordée à Mila et celle accordée à Laura. Certains reprochant que les médias aient beaucoup parlé de Mila et très peu de Laura.Pour rappel, Mila est une jeune femme de 16 ans qui a subi une vague d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux après avoir critiqué l'islam, qu'elle a qualifié de "religion de la haine" dans une vidéo postée sur Instagram. Le hashtag #JesuisMila a été utilisé par des internautes pour la soutenir. Laura est, elle, une jeune femme de 17 ans. Elle a été tuée jeudi 30 janvier à Sallaumines de quatre coups de couteau.Ces deux situations sont donc très différentes. Si comparer le traitement médiatique de la coupe du monde de football féminine et celle masculine par exemple pourrait permettre d'illustrer un fait de société, comparer le traitement médiatique du meurtre d'une jeune fille dont on ignore tout de l'auteur et celui des menaces et des insultes qui visent une autre fille, ne présente donc aucun intérêt car il n'est pas significatif.Un autre internaute, dénommé Napoléon sur Twitter, applique cette stratégie du "whataboutism". Celui qui se décrit dans sa biographie comme "oeuvrant au rassemblement de Patriotes pour sauver le pays!" est "un habitué de la reprise de faits divers", selon Tristan Mendès France.Dans son tweet, il reproche aux médias de refuser de parler du meurtre de Laura pour lui préférer la possibilité d'"accabler l'élu qui propose que les Français s'entraînent au tir pour se protéger!"Il fait référence aux propos de Christophe Marécaux, conseiller régional du Rassemblement national , qui a appelé à former les enfants au tir pour "faire face aux menaces islamistes".Pour Tristan Mendès France, ce qui a permis au hashtag #JesuisLaura de faire partie des tendances Twitter France, c'est la manière dont certains internautes réceptionnent l'information. "Quand une personne a une inclinaison idéologique, elle va réaliser un tri sélectif des informations qui lui viennent des médias traditionnels. Elle ne va garder que celles qui peuvent confirmer son biais idéologique. Sur les réseaux sociaux, elle va la relayer à sa communauté qui, souvent, partage cette même idéologie et qui va à son tour la relayer, ce qui créé un mini-buzz".C'est là que la responsabilité des réseaux sociaux dans la prolifération de l'information entre en jeu. "Les plateformes comme Facebook ou Twitter ont une responsabilité évidente car elles donnent une résonance à des groupes marginaux. Par exemple, Twitter met dans ces tendances France le hashtag #JesuisLaura alors même qu'il véhicule des propos anti-médias et islamophobes. Avec son algorithme, il donne ainsi une visibilité à des messages marginaux." Le hashtag est alors mis en lumière et des personnes extérieures au fait divers vont s'y intéresser, lui donner de l'importance que ce soit en le soutenant ou en le critiquant.Comme cet internaute, chrisAPteam, qui s'insurge dans ce tweet : "L'auteur est recherché, la police ne connaît pas le mobile et sur le #JesuisLaura, vous avez décidé que c'était un musulman. C'est faire un amalgame [...] Insulter une religion est permis, préjuger de la religion de l'auteur est d'une bêtise crasse.""Je découvre que ceux qui ont mis ce drame en tendance twitter sont les membres de la fachosphère qui évoquent déjà les origines du tueur alors que l'enquête n'a encore rien déterminé.", dénonce cet utilisateur de Twitter. La fachosphère est un néologisme qui désigne les sites internet, les blogs et les activistes des réseaux sociaux liés à l'extrême-droite ou défendant leurs idées."Ce genre de propagande en ligne profite évidemment aux discours complotistes, anti-médias, à ceux qui dénoncent une bien-pensance gauchiste", juge Tristan Mendès France. "C'est pour cela qu'il y en a un paquet sur les réseaux sociaux. Napoléon, par exemple, est utilisateur de Twitter et membre de la fachosphère. Il relaie beaucoup ce type de faits divers". Actuellement, il compte 25 700 abonnés dont Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national.Marine Le Pen a d'ailleurs tweeté à propos de ce fait divers : "C’est devenu cela la France de 2020, un pays où des jeunes filles de 17 ans se font égorger dans l’indifférence générale des médias et des dirigeants...?", reprenant l'argument complotiste de médias et d'hommes politiques qui chercheraient à taire cet événement.Parmi les tweets relayant #JesuisLaura, on trouve des propos ouvertement islamophobes ou xénophobes quand bien même ni le mobile, ni le ou les responsables du crime ne sont connus des services de police."Il y a une instrumentalisation évidente dans ce genre de faits", explique Tristan Mendès France. "Ces membres de la fachosphère s'encombrent peu de la réalité des faits. Ils plient plutôt les faits à leur agenda idéologique. Leur ressenti passe avant ce qui est établi. Dès qu'il y a un fait divers, s'il y a même un seul élément qui pourrait correspondre de près ou de loin à leur agenda idéologique, ils vont le partager. Dans cet univers, la présomption d'innocence et l'établissement des faits importent peu", conclut-il.Laura Bernard, 17 ans, a été tuée de quatre coups de couteau jeudi dernier dans un parc au fond d'une impasse à Sallaumines (près de Lens dans le Pas-de-Calais). La Police judiciaire de Lille est en charge de l'enquête. Depuis jeudi, de nombreuses personnes ont été auditionnées. On ne connait toujours pas à ce jour le mobile du meurtre. Personne n'a été interpellé pour l'instant.