Un jeune garçon de 13 ans enlevé en Belgique, retrouvé 42 jours après sa disparition

Un enfant de 13 ans enlevé à Genk, retrouvé 42 jours après sa disparition https://t.co/J4DxjCmskj — RTBF info (@RTBFinfo) June 1, 2020

C'est une affaire hors du commun qui s'est dénouée en Belgique la nuit dernière. Un enfant de 13 ans enlevé à Genk, dans le nord du pays, a été libéré 42 jours après sa disparition.L'affaire a débuté en plein confinement. L'adolescent est enlevé fin avril par des hommes lourdement armés qui se sont introduits violemment dans la maison de sa famille. Les ravisseurs réclament une rançon de 5 million d'euros.Le contexte de l'affaire est complexe. C'est pour cette raison qu'elle ne remonte pas rapidement aux oreilles de la police. La famille d'Onur (prénom modifié) est connue des services de la justice en Belgique, notamment pour trafic de drogue. Elle décide de rechercher seule l'argent nécessaire mais le confinement leur complique la tâche, explique la RTBF La police lance quand même une enquête et met en place des écoutes téléphoniques et envoie des équipes sur le terrain. Des services à l'étranger sont également sollicités car l'affaire a un lien avec le trafic international de cocaïne.Ce lundi 1er juin dans la nuit, le jeune garçon a été libéré plus d’un mois après son enlèvement, grâce à une opération policière d'envergure. “Le jeune a été délivré peu après minuit et est rentré à pied après avoir été déposé à proximité”, a indiqué le directeur de la police locale lors d'une conférence de presse. Selon la chaîne publique belge, une partie de la rançon aurait été payée et sept personnes ont été interpellées. Elles doivent comparaître ces lundi et mardi devant le juge d’instruction.