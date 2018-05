Un jihadiste belge condamné à la pendaison en Irak pour appartenance au groupe État islamique

Un jihadiste belge qui avait menacé la Belgique et la France dans plusieurs vidéos a été condamné à la mort par pendaison, ce mardi 22 mai en Irak, pour appartenance au groupe Etat islamique, selon l'AFP.Tarik Jadaoun, né en 1988 et d'origine marocaine, avait rejoint l'EI en 2014 sous le. Lors de la première audience de son procès devant la Cour pénale centrale de Bagdad, le 10 mai, il avait plaidé "non coupable" et affirmé aux juges qu'il s'était "fourvoyé ".Il était également inculpé pour "attaques" menées avant son arrestation lepar les troupes irakiennes, un mois après la reprise de la ville.