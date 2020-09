Jimmy Gressier remporte le 5000 mètres aux championnats de France d'athlétisme

Jimmy Gressier est double champion d'Europe espoir sur la piste (10.000 m et 5.000 m) et triple champion d'Europe espoir de cross.

🥇 @jimmy_gressier (Boulogne-sur-Mer AC) 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 d'un 5000 m survolé en 13'33''08 à Albi !



🥇 Etienne Daguinos (@USTalence_Athle) est sacré 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿𝘀 en 14'01''21 !



🏟 #CFAthlé pic.twitter.com/GwkkyPWDa4 — FFA (@FFAthletisme) September 12, 2020

Il est à nouveau champion de France, en 5000 mètres cette fois-ci. Jimmy Gressier a coupé la ligne en 13 min 33 sec 08 pour sonpremier titre national senior sur la piste, devant le Dijonnais Fabien Palcau auteur d'une belle remontée en fin de course (13:35.61).Le coureur a franchi a ligne d'arrivée seul. Après lavoir talonné une bonne partie de la course, le triathlète Dorian Coninx a été obligé de le laisser filer devant. En tête de la course du début à la fin, il n'a pas battu son record personnel établi le mois dernier à Monaco mais rafle une nouvelle victoire.A 23 ans, Jimmy Gressier est déjà bien titré : triple champion d'Europe espoir de cross mais aussi quintuple champion d'Europe de cross par équipe en catégorie juniors et espoirs.