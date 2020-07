J.J Lionel, interprète de "La danse des canards" est décédé d'une tumeur au cerveau

Selon une information de L'Avenir et de SudInfo, l'interprète de "La danse des canards", J.J Lionel serait décédé des suites d'une tumeur au cerveau ce mardi 14 juillet.

On vient de perdre J.J. LIONEL, l’interprète de la chanson la plus entraînante de l’histoire de l’humanité, « La danse des canards ».

2020, année décidément maudite. pic.twitter.com/roPvI6PDyu — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) July 15, 2020

J.J. LIONEL - La danse des canards

Un tube vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires

Jean-Jacques Blairon, plus connu sous le nom de J.J Lionel, serait décédé des suites d'une tumeur au cerveau ce mardi 14 juillet selon une information de Sudinfo et de L'avenir Originaire de Binche, en Belgique, le chanteur vivait près de Comines avec sa femme.Son tube "La danse des canards" s'était vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Le chanteur n'a pas vraiment pu bénéficier du succès de la chanson car il en n'était ni l'auteur ni le compositeur.