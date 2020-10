Johanna Malangré succède à Arie van Beek à la direction de l'Orchestre de Picardie



Une nomination encore rare en France

Ses parents l'emmenaient à des concerts de musique classique, lors desquels elle était hypnotisée par le son de l'orchestre symphonique ESME e.V.

Un riche parcours en Europe

En 2019, Johanna Malangré a remporté le Premier prix et les Prix du public et de l’Orchestre au Concours international des jeunes cheffes d'orchestre à Vienne devant un jury composé, entre autres de Numa Bischof Ullmann, qui l’a depuis invitée à diriger le Luzerner Sinfonieorchester , dont il est le directeur.C’est dans cette même ville que Johanna Malangré avait fait ses débuts en 2017 avec l’orchestre de l’Académie du festival de Lucerne créée par Pierre Boulez.Avec sa nomination à la tête de l'Orchestre de Picardie, elle devient ainsi la deuxième directrice musicale d’un orchestre permanent français, après l'Israélo-brésilienne Debora Waldman, cheffe de l’Orchestre régional Avignon-Provence depuis septembre 2020.Selon le site de l' English-Speaking Music Ensembles de Munich , dont Johanna Malangré dirige l'orchestre, ses plus vieux souvenirs musicaux sont ses premières leçons de piano à Noël à l'âge de trois ans.Elle s’est aussi illustrée, entre autres, en tant que cheffe assistante de l’orchestre de chambre de Cologne et cheffe invitée de l’orchestre de l’Opéra national de Hongrie, l’orchestre de l’Opéra royal de Versailles ou encore de l’orchestre symphonique de Munich.

VIDEO : le 4e mouvement de la Symphonie No. 29 en la majeur de Mozart interprété par l'orchestre de l'Opéra royal de Versailles, dirigé par Johanna Malangré.



Prise de fonctions en 2022



Le premier « Orchestre national en région »

Johanna Malangré succèdera à Arie Van Beek, directeur musical de l'Orchestre de Picardie depuis 2011 . Selon un communiqué de l' Orchestre de Picardie , son projet "propose une vision novatrice de l’implantation territoriale d’un orchestre et de la démocratisation de la musique".Il faudra toutefois être patient pour découvrir son talent, puisqu'elle ne prendra ses fonctions en Picardie qu'en 2022. D'ici là, la jeune cheffe allemande dirigera à Kiel et Wuppertal en Allemagne, à Zürich et Lucerne en Suisse. Elle a également été réinvitée à participer comme assistante à l’orchestre de l’Académie du festival de Lucerne pendant l’été 2021.Fondé en 1984, l’Orchestre de Picardie a pour mission la production, la transmission et la diffusion de la musique symphonique. Il réunit trente-sept musiciens permanents. Il a été le premier orchestre à avoir reçu le label « Orchestre national en région » en juillet 2018. Selon l'arrêté fixant le cahier des missions et des charges relatif au label , les structures « Orchestre national en région » "participent à la structuration de la vie orchestrale et, plus largement, musicale sur le territoire national".