Joli, nerveux, immersif... On a testé 10 jeux-vidéo développés dans le Nord Pas-de-Calais

Contribuez, critiquez, améliorez nos listes ! Se divertir, apprendre des petites choses sans se prendre la tête. Nos "listes du dimanche" ne prétendent pas être exhaustives. Si par exemple, vous avez en tête un jeu-vidéo qui aurait mérité d'être sur cette page ou au contraire, vous contestez vivement la présence d'un autre, n'hésitez pas à nous contacter : france3hautsdefrance@gmail.com.

Vous cherchez un cadeau de Noël nordiste à offrir à un amateur de jeux-vidéo ? Vous êtes un passionné à la recherche d'un bon titre made in France ? Dofus et Wakfu , les jeux massivement multijoueurs d'Ankama, ne sont pas les seuls ambassadeurs du Nord Pas-de-Calais dans le monde. On en a déniché dix autres, du "shooter" intimiste à la petite pépite colorée en passant par un OVNI quasi-expérimental...